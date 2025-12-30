В Литве переделают дорогу на Вильнюс по "шведской" формуле 2+1: что это за трасса

По результатам шведских исследований, переоборудование обычной двухполосной дороги в формат 2+1 с центральным отбойником позволяет уменьшить количество смертельных ДТП примерно на 50%. Именно этот аргумент стал ключевым для литовской стороны, пишет etsc.eu.

Решение о перестройке трассы Вильнюс – Утена стало логическим продолжением участия страны в европейской программе обмена опытом по безопасности движения. Проект Road Safety Exchange финансируется ЕС и администрируется ETSC от имени Европейской комиссии.

Также интересно названа главная причина аварий на украинских дорогах

Что такое дорога формата 2+1

Формат 2+1 впервые массово начали применять в Швеции. Его суть в чередовании полос движения: на одном участке есть две полосы в одном направлении и одна - в противоположном, при этом потоки разделены центральным барьером. Через несколько километров конфигурация меняется, и дополнительная полоса появляется уже для встречного направления.

Подобных дорог много и в Украине. Но они имеют одно отличие: не разделены центральным барьером. Украинские дороги разделены только разметкой, но многие водители ее игнорируют, чем подвергаются опасности столкновения.

Дорога 2+1 с жестким разделением позволяет безопасно выполнять обгоны и одновременно почти полностью устраняет риск лобовых столкновений - одной из самых опасных аварий на загородных дорогах.

Почему это решение правильное

Еще в 2023 году литовская делегация, в состав которой входил и вице-министр транспорта, посетила Швецию, где на практике ознакомилась с работой дорог формата 2 + 1. Именно тогда литовские специалисты смогли оценить, как такая организация движения влияет на аварийность, пропускную способность и поведение водителей.



Переход на формат 2+1 не означает полноценную автомагистраль, но это существенный шаг вперед по сравнению с обычной двухполосной дорогой. Водители получают безопасные зоны для обгона, а риск выезда на встречную полосу практически исчезает. Для страны это еще и экономически выгоднее, чем строительство полноценной четырехполосной трассы.

Кстати как правильно соблюдать дистанцию на трассе

Таким образом, Литва делает ставку на проверенное решение, которое позволяет относительно быстро и эффективно повысить уровень безопасности на одной из важных дорог страны - и вполне вероятно, что формат 2+1 впоследствии появится и на других направлениях.