В Лос-Анджелесе произошла погоня в духе GTA V, с которой полиция не смогла справиться: видео

Как пишет Carscoops, инцидент произошел на прошлых выходных. Двое вооруженных преступников похитили два пикапа Ford F-150 и грузовик-цистерну и начали убегать от полиции. Правоохранители сообщают, что погоня началась около 23:00 в Ланкастере, примерно в 95 километрах к северу от центра Лос-Анджелеса.

Отмечается, что нападавшие открыли огонь из пистолета по владельцу одного из F-150, когда он попытался убежать. Никто не пострадал, но напряженность после этого только начала расти. Затем погоня продолжилась на юг, в сторону Лос-Анджелеса, где подозреваемые выехали на угнанном пикапе на встречное движение автомагистрали.

Там они в конце концов отказались от F-150 ради автоцистерны, в которую они врезались. Ее водитель выскочил из нее под дулом пистолета, и подозреваемые уехали. В конце концов, они угнали другой пикап белого цвета недалеко от центра города. Затем они сменили пикап на черный седан на котором им удалось скрыться.

Правоохранители утверждают, что злоумышленники скрылись еще до того, как патрульные успели приблизиться. Сейчас они все еще находятся в розыске. Сообщается, что полицейские изучают записи с камер наблюдения, для того, чтобы идентифицировать похитителей.