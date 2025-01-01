В Луцке в лотерее разыгрываются электрическая Tesla Model 3 и карбюраторная ВАЗ-2101

В прошлом году по такой же инициативе с розыгрышем автомобиля компания собрала средства, на которые закупила для ВСУ 32 пикапа Toyota Hilux и Mitsubishi L200.

Как сообщает Район.Луцк, инициатором лотереи снова выступила компания Intertrade.ua, специализирующаяся на продажах автомобилей из США, и волонтер Тарас Карвина.

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Автомобиль Tesla Model 3 стоимостью 15 тысяч долларов упомянутая компания выделила для поощрения людей донатить. Это – ее безвозвратный благотворительный вклад в проект.

Автомобиль "Жигули" первой модели ("копейка") Intertrade получила в качестве шуточного подарка на новогодний корпоратив. Его также решено передать в проект для розыгрыша в благотворительной лотерее.

Кроме этого, разыгрываются три iPhone 16 и три сертификата по 500 гривен на приобретение товара в магазине техники TechnoDiscont. Этот пакет презентов поступил от партнеров Intertrade.

Все указывает на то, что проект имеет успех, особенно у тех, кто есть в соцсетях и уже знаком с условиями лотереи (см. видео внизу). По состоянию на 9 июля люди задонатили более 3,2 миллиона гривен.

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Сбор средств ограничен календарным сроком – до 8 августа. В розыгрыше ценных подарков будет участвовать каждый донат от 500 гривен.

Организаторы лотереи сообщили, что розыгрыш состоится 8 августа в рамках фестиваля Lutsk Food Fest, будет проходить в культурно-развлекательном центре Adrenalin City. Все будет прозрачно, поскольку победителей будут определять в прямом эфире с помощью платформы Monobank.