В Луцке ввели в эксплуатацию крупнейший в Украине компактор: что это за техника

Уплотнитель твердых бытовых отходов Bomag городу передала мэрия Вильнюса. Машина высвобождена из тамошнего коммунального полигона ТБО. Об этом сообщает мэрия Луцка.

Сверхтяжелый французский компактор для операций по захоронению твердых бытовых отходов поставил на баланс "Луцькспецкомунтранс". Машиной такой размерной группы пока ни один город Украины не владеет.

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В линейке производителя модель Bomag BC серии RB-5 (BC 873 RB-5, BC 973 RB-5, BC 1173 RB-5) занимает высшую ступеньку в классе машин от 41 до 57 тонн. 50-тонник комплектуется 6-цилиндровым дизельным двигателем Mercedes-Benz мощностью 576 л.с.

Фото: мэрия Луцка

Цилиндрические катки-колеса имеют по 72 зуба, размещенных в шахматной позиции. Таким образом, каждый квадратный сантиметр трамбовочной зоны подпадает под уплотнитель массы. Объем фронтального отвала солидный – 15,8 куб. м.

Как и в любом коммерческом автомобиле, эта спецтехника имеет систему помощи водителю. Она помогает оператору оптимизировать производительность и снимает нагрузку в ходе однообразных рабочих операций.

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На упомянутом полигоне "Брище" 50-тонный новичок будет работать в паре с 40-тонным компактором этого же производителя. Таких машин в Украине достаточно. Их города закупают как самостоятельно, так и получат в подарок.

Недавно редакция Авто24 рассказывала о 34-тонном уплотнителе ТБО Bomag BC 673 RB-5. Машина на четырех металлических зубчатых колесах и с фронтальным бульдозерным отвалом считается самой популярной моделью в классе от 30 до 40 тонн. Со середины сентября она работает в компании "Экополис" (г. Херсон), не вызывая у оператора и механиков коммунального спецавтопарка никаких нареканий.

Фото: мэрия Луцка

Впрочем, за год работы на Луцком полигоне "Брище" 40-тонный компактор Bomag BC также никаких упреков не давал. Есть большая надежда, что и 50-тонная машина также будет работать исправно.

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"Этот компактор является крупнейшим в Украине, ни один другой полигон не имеет такого уплотнителя. С его помощью мы сможем использовать ту же площадь полигона, поддерживать на нем порядок в соответствии с требованиями обустройства мест захоронения твердых бытовых отходов в Украине и меньше загрязнять окружающую среду", – отметил Луцкий городской голова Игорь Полищук.