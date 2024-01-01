В Монтерее сгорел еще один редкий спорткар стоимостью $2 млн: видео

Как сообщает Carscoops, пожарная служба Монтерея отреагировала на пожар в трейлере, однако пожарные только нашли обгоревшие остатки авто внутри. На время тушения пожара власти перекрыли автомагистраль, где произошло возгорание, в обоих направлениях.

Читайте также: Уникальный концепт-кар от Ford сгорел в Монтерее

Сообщается, что расследование устанавливает причины пожара. Пострадавших в результате инцидента нет, ведь водитель грузовика, буксировавшего трейлер, смог отвезти его в безопасное место и отсоединить от авто.

К слову, 18 августа в Монтерее сгорел ценный концепт-кар Ford Ghia Probe 1 1979 года выпуска стоимостью 1 миллион долларов. Однако, правоохранители не считают, что эти инциденты связаны.

Также интересно: Водитель грузовика без света попал чайным пакетом в чашку: видео

"Это необычное событие, которое случилось дважды. Ни один из них не выглядит подозрительным. Это просто череда невезения", - сказал руководитель пожарной службы Монтерея Крис Гроган. Известно, что кабриолет 1934 года принадлежал бизнесмену-миллиардеру из Гонконга Майклу Кадури.