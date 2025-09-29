В МВД изучают нидерландский опыт относительно допуска лиц с инвалидностью к управлению авто

Состоялась уже вторая онлайн-сессия, посвященная вопросу доступа лиц с инвалидностью к управлению транспортными средствами, в рамках которой Главный сервисный центр МВД продолжает изучать опыт Нидерландов в сфере медико-функциональной оценки водителей с инвалидностью и адаптации транспортных средств.

Нидерландская модель оценивания

Во время сессии нидерландские эксперты представили две модели оценки водителей: классическую модель Мишона и собственную национальную модель, включающую три основных компонента:

Видение – способность ориентироваться в дорожной ситуации;

Мышление – принятие решений, оценка рисков, планирование действий;

Действия – непосредственное управление транспортом, в частности реакции на непредсказуемые ситуации.

Отдельно выделяется еще один важный компонент – физическая способность выполнять технические действия: нажимать педали, поворачивать руль, пользоваться рычагами и тому подобное. В случае необходимости эти функции могут быть компенсированы техническими решениями, которые являются предметом особого внимания со стороны Главного сервисного центра МВД, который занимается подготовкой к внедрению подобных подходов в Украине.

Адаптация транспортных средств: индивидуально, технически, в соответствии с законодательством

Во второй части сессии речь шла о технической адаптации транспортных средств для лиц с физическими ограничениями. В Нидерландах действует четкая система оценки, которая определяет, какие именно решения позволят компенсировать имеющиеся ограничения. Среди распространенных вариантов:

рулевые джойстики;

ручное управление тормозом и акселератором;

перемещение педалей;

другие специализированные устройства.

Специалисты отметили: даже в случае существенных физических ограничений (протезы, частичная потеря подвижности и т.д.), лицо может быть признано пригодным к управлению – при условии наличия технических решений, гарантирующих безопасную компенсацию.

Медицинское заключение

Начальный этап оценки, способно ли лицо безопасно управлять транспортом в Нидерландах происходит путем сбора полной медицинской информации о кандидате в водители. Важно определить, является ли состояние стабильным или прогрессирующим, и выяснить, есть ли возможность технической компенсации функциональных ограничений.

Такой комплексный подход позволяет максимально точно оценить, способен ли человек безопасно управлять транспортом – и открывает путь к расширению прав людей с инвалидностью.

Правовые требования

Во время второй онлайн-сессии нидерландскими экспертами подчеркивалось, что адаптация транспортного средства – это не индивидуальный проект, а командная работа специалистов: медиков, инженеров, юристов, оценщиков функционального состояния.

Главный сервисный центр МВД рассматривает возможность внедрения аналогичной системы взаимодействия в Украине, соблюдая как требования национального законодательства, так и рекомендаций ЕС.

Принципиальная позиция, которую разделяют украинские и нидерландские специалисты: все водители – с инвалидностью или без – должны соответствовать единым требованиям, а адаптированное транспортное средство должно функционировать на уровне с обычным.