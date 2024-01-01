В МВД сообщили, когда увеличат сроки на повторную сдачу практического экзамена по вождению

Главный сервисный центр МВД сообщил, что изменения в сдаче экзаменов в сервисных центрах МВД вступят в действие после подписания и вступления в силу приказа МВД.

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На официальном вебпортале Министерства внутренних дел Украины 2 мая 2025 года обнародовали проект приказа "Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства внутренних дел Украины".

Учитывая это в соцсетях и на информационных ресурсах начала распространяться информация о том, что "получить водительское станет еще труднее", "увеличивают сроки на повторную сдачу практического экзамена" и другие.

Предлагается что после первой неудачной попытки следующий раз можно сдавать экзамен через десять дней. После второй – через двадцать, а после третьей и последующих – через тридцать дней.

Если лицо не сдало практический экзамен впервые, следующий практический экзамен назначается не ранее чем через десять календарных дней, которые исчисляются, начиная со следующего дня после сдачи практического экзамена.

Если лицо во второй раз не сдало практический экзамен, следующий практический экзамен назначается не ранее чем через двадцать календарных дней, которые исчисляются, начиная со следующего дня после сдачи практического экзамена.

Если лицо в третий раз не сдало практический экзамен, каждый следующий практический экзамен назначается не ранее чем через тридцать календарных дней, которые исчисляются, начиная со следующего дня после сдачи практического экзамена.

В главном сервисном центре МВД уверяют "Цель разработки документа – совершенствование процедуры сдачи экзаменов в территориальных сервисных центрах МВД и оптимизация требований к использованию технических средств контроля при сдаче практических экзаменов".

В госучреждении отмечают: "все изменения, о которых говорится в проекте приказа, вступят в силу после официального опубликования подписанного и зарегистрированного документа. Сейчас приказ дорабатывается, по нему происходят электронные консультации с общественностью".

Пока что сдача теоретических экзаменов происходит по постоянной процедуре, предусмотренной Инструкцией о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя, утвержденной приказом МВД № 515 от 7 декабря 2009 года.