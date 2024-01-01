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В МВД сообщили, когда увеличат сроки на повторную сдачу практического экзамена по вождению

В Министерстве внутренних дел предлагают увеличить сроки на повторную сдачу практического экзамена. Это значительно усложнит и без того не простой процесс получения водительских "прав".
В МВД официально сообщили когда увеличат сроки на повторную сдачу практического экзамена - Auto24
Евгений Гудущан
logo9 мая, 19:30
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Главный сервисный центр МВД сообщил, что изменения в сдаче экзаменов в сервисных центрах МВД вступят в действие после подписания и вступления в силу приказа МВД.

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На официальном вебпортале Министерства внутренних дел Украины 2 мая 2025 года обнародовали проект приказа "Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства внутренних дел Украины".

Учитывая это в соцсетях и на информационных ресурсах начала распространяться информация о том, что "получить водительское станет еще труднее", "увеличивают сроки на повторную сдачу практического экзамена" и другие.

Предлагается что после первой неудачной попытки следующий раз можно сдавать экзамен через десять дней. После второй – через двадцать, а после третьей и последующих – через тридцать дней.

  • Если лицо не сдало практический экзамен впервые, следующий практический экзамен назначается не ранее чем через десять календарных дней, которые исчисляются, начиная со следующего дня после сдачи практического экзамена.
  • Если лицо во второй раз не сдало практический экзамен, следующий практический экзамен назначается не ранее чем через двадцать календарных дней, которые исчисляются, начиная со следующего дня после сдачи практического экзамена.
  • Если лицо в третий раз не сдало практический экзамен, каждый следующий практический экзамен назначается не ранее чем через тридцать календарных дней, которые исчисляются, начиная со следующего дня после сдачи практического экзамена.

В главном сервисном центре МВД уверяют "Цель разработки документа – совершенствование процедуры сдачи экзаменов в территориальных сервисных центрах МВД и оптимизация требований к использованию технических средств контроля при сдаче практических экзаменов".

В госучреждении отмечают: "все изменения, о которых говорится в проекте приказа, вступят в силу после официального опубликования подписанного и зарегистрированного документа. Сейчас приказ дорабатывается, по нему происходят электронные консультации с общественностью".

Пока что сдача теоретических экзаменов происходит по постоянной процедуре, предусмотренной Инструкцией о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя, утвержденной приказом МВД № 515 от 7 декабря 2009 года.

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