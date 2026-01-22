В направлении Черновцов от границы ожидаются большие изменения от границы

В основе проекта имеем направление "Порубное – Сирет". Для Украины в этом проекте ключевым является не только скоростная дорога с румынской стороны, но и именно расширение украинского участка подъезда к границе.

Как отмечает на своей ФБ-странице заместитель главы Минразвития общин Сергей Деркач, стороны подписали протокол и зафиксировали этот проект как приоритет в рамках механизма ЕС SAFE (Security Action for Europe).

Строительство за счет ЕС

Если коротко и проще, то это вот так: строительство профинансируют за счет ЕС, потому что Украина и Румыния согласовали проект и подали его на финансирование как общий приоритет.

Что важно для Украины:

модернизация дороги от границы в направлении Черновцов - две полосы в каждом направлении;

синхронизация подъездов и логистики с новым скоростным участком Сучава – Сирет (A7);

подготовка инфраструктуры к росту транспортных потоков после

После подписания протоколов уже традиционно обе делегации переговорного процесса сфотографировались. Фото: Минразвития

Этого позитива в Украине давно ждали

Результат ожидается весомый – меньше "узких мест" на украинском участке, лучше пропускная способность, быстрее и безопаснее движение.

"Параллельно уже стартовало расширение пункта пропуска "Порубное" для грузовиков. До конца года планируем увеличить его пропускную способность благодаря реконструкции и увеличению количества полос движения", – отметил Сергей Деркач.