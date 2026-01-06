В Николаеве будут судить военного за продажу гуманитарных авто для ВСУ

Следователи завершили досудебное расследование и прокуроры Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона направили в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего, который организовал незаконную продажу автомобилей, ввезенных в Украину как гуманитарная помощь.

Мужчине, воинское звание которого не указывается, как и его должность и место службы, инкриминируют незаконное использование гуманитарной помощи с целью получения прибыли. Как говорится в сообщении Николаевской прокуратуры, такие действия квалифицируются по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины.

Что установило следствие

В июле 2025 года военнослужащий пытался продать через интернет автомобили повышенной проходимости, предназначенные для нужд Сил обороны Украины.

Что выставил на продажу делец в погонах:

BMW X5 – 1 единица;

Mercedes-Benz ML 270 – 2 единицы;

Renault Koleos - 1 единица.

Общая рыночная стоимость транспортных средств – более 27 тыс. долларов США.

Задержание

Договорившись о продаже с покупателем, который действовал под контролем правоохранителей, обвиняемый реализовал автомобили за 21,8 тыс. долларов США.

После получения денег и передачи документов его задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины.

Что-то вроде: я не я и хата не моя и... деньги оказались на земле будто ничейные. Фото: прокуратура Николаева

Мера пресечения

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога – 242 240 гривен.

Возможное наказание

Санкция статьи предусматривает:

от 5 до 7 лет лишения свободы;

запрет занимать определенные должности или заниматься деятельностью до 3 лет;

конфискацию имущества.

Дальнейшая судьба автомобилей

Сейчас все изъятые транспортные средства находятся на штрафной площадке. После завершения процессуальных действий их передадут для нужд Вооруженных сил Украины.