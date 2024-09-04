В Одесской области открыли первый сервисный центр МВД, который работает во время тревог

В Одесской области сервисный центр МВД № 5142 переехал по новому адресу: Одесская обл., Лиманский р-н, с. Крыжановка, ул. Академика Сахарова, 1 Г.Это первый сервисный центр МВД в Одесской области, который будет предоставлять услуги во время воздушных тревог.

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Помещение площадью почти четыреста квадратных метров имеет основной зал и укрытие. Здесь обустроены зона ожидания, рабочие места работников для обслуживания посетителей.

"Одним из главных преимуществ обновленного центра является возможность непрерывного предоставления административных услуг. Здесь оборудовано 16 рабочих мест в основном зале и 8 рабочих мест в укрытии, что дает возможность работать полный рабочий день, не прерывая предоставления услуг в воздушную тревогу. Для сравнения, в предыдущем помещении было только 11 рабочих мест, а услуги во время воздушной тревоги не предоставлялись", – рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудик во время открытия сервисного центра МВД № 5142 по новому адресу.

В сервисном центре МВД № 5142 доступны следующие услуги:

регистрация/перерегистрация транспортных средств;

обмен/восстановление водительского удостоверения;

выдача международного водительского удостоверения;

назначение надлежащего пользователя;

оформление разрешения на перевозку опасных грузов и тому подобное.

Всего в течение дня сервисный центр МВД № 5142 сможет предоставлять около 250 административных услуг. Для сравнения, на предыдущей локации в течение дня администраторы предоставляли до 140 услуг – 120 регистрационных и 20 по обмену и восстановлению водительских удостоверений.

Для удобства граждан, в шаговой доступности от сервисного центра МВД размещается площадка для проведения экспертного исследования транспортных средств и парковочные места.