В окрестностях Днепра нашли частную коллекцию ретроавто: техника гниет под открытым небом

Несмотря на немалый масштаб собранного транспорта во дворе, это все-таки трактуется как коллекция, потому что она закрыта для посещения. Музей наоборот – открыт для широкой общественности.

О частном собрании транспорта рассказал местный информационный ресурс gorod.dp.ua. В частности, говорится о "нескольких десятках" расположенных под открытым небом машин.

Из фото Инны Спиридоненковой видно, что все машины производились во времена СССР. Здесь представлены образцы как украинского производства, так и российского.

Об автопроме УССР замолвим слово

Преобладают "Москвичи", хотя есть и "Жигули". А вот легендарного "горбатого" ЗАЗ-965 или "ушастого" ЗАЗ-966 Запорожского завода "Коммунар" на фото не видно.

Впрочем, более поздние модели ЗАЗ-968 и даже "Таврии" ЗАЗ-1102, как и их модификаций, в фотоподборке не представлены. Жаль. Сказано лишь, что в коллекции есть "машины преимущественно марок, которые выпускались в Украине и СССР".

Украинский автопром того времени в группе легкового транспорта был представлен двумя гигантами. В первом случае это был Запорожский автозавод "Коммунар" с указанными выше моделями.

Во втором – Луцкий автозавод (ЛуАЗ). Там выпускались легендарные внедорожники, "Волынянка" ЛуАЗ-969, что по своим ходовым характеристикам на пересеченной местности превосходили российские автомобили УАЗ-469 и пользовались огромным спросом в горной местности Швейцарии, Австрии и Италии.

Вероятно, эти машины остались за кадром. Конечно, если они в коллекции есть.

Начиная от 401-го Москвича, здесь практически вся линейка АЗЛК, есть кое-что от ВАЗ, а вот ЗАЗ и ЛуАЗ не видно. Фото: Инна Спиридоненкова, gorod.dp.ua

"Москвичи" от А и почти до Я

А вот линейка продукции московского завода АЗЛК (он же московский автосборочный завод им. КИМ, он же автомобильный завод им. КИМ, он же завод малолитражных автомобилей МЗМА), представлена широко.

В основном преобладают модели, выпускавшиеся до периода "развитого социализма". Прежде всего это "Москвичи" I и II поколения (Москвич-401, -403, -407, -408). Машины III поколения, как видно из фото, представлены легендой советского автопрома Москвич-412.



Сохранить для потомков

Большое собрание такого количества техники обусловлено тем, что "семья много лет собирала эти экспонаты, стараясь сохранить старинные автомобили от уничтожения".

Действительно, это уже история и эту страницу из этого перечня не выдернуть. Впрочем, собранные там автомобили за время эксплуатации износились, потеряли под открытым небом свой блеск и привлекательность.

До музейного состояния без надлежащей реставрации они слишком далеки. Сделать их экспонатами можно, но это немалые затраты на реставрационные работы.

При соответствующей работе и затратах на восстановление ретромашин это действительно мог бы быть если не музей, то по крайней мере филиал Технического музея Днепра "Машины времени".

Вывод

Если же восстановление коллекционных экспонатов не делать, то время, а также погода с ее агрессивными перепадами температур и осадков, возьмет свое и уже через 10-15 лет это будет куча металлолома.