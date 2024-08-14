В подбитых танках и БТРах нашли много золота и серебра: кому пойдут деньги

Как официально сообщило Минобороны Украины на своем сайте, на площадках уничтоженной в ходе боевых действий военной техники и в определенных воинских частях Вооруженных сил Украины накоплено 1000 тонн лома с содержанием драгоценных металлов.

Переработку этого металла Минобороны поручило только специализированным частным перерабатывающим предприятиям. В составе лома обнаружено 100 кг золота, 1900 кг серебра и 25 кг платины.

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По словам начальника Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества полковника Олега Коваля, за семь месяцев 2024 года Минобороны получило от переработки драгоценных металлов 24,7 млн грн. До конца года планируется получить от таких операций еще не менее 18 млн грн.

Дальнейшая судьба полученных из лома драгоценных металлов прописана в действующем законодательстве. Там существует шкала распределения в соответствии с нормативами НБУ: 80% для золота и платиновых металлов и 50% для серебра направляются в государственный бюджет.

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Остальные 20% и 50% соответственно остаются на специальном фонде Минобороны и используются для обеспечения потребностей Вооруженных сил.