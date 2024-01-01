Укр
Ру

В полиции напомнили правила безопасного поведения на дороге во время морозов

Сильные морозы по прогнозам синоптиков будут продолжаться до конца февраля. Это создает дополнительные риски как для водителей, так и для пешеходов.
Правила безопасного поведения на дороге во время сильных морозов - Auto24

Правила безопасного поведения на дороге во время морозов

Евгений Гудущан
logo11 февраля, 19:10
logo0
logo0 мин

Патрульные несут службу в усиленном режиме и круглосуточно следят за состоянием автодорог. При необходимости, инспекторы сектора безопасности дорожного движения вызывают на заснеженные участки дороги снегоуборочную технику и помогают водителям, которые оказались в опасном положении из-за непогоды.

Читайте также: В полиции объяснили значение знака "остановка запрещена"

Водители:

  • убедитесь в технической исправности вашего авто;
  • выбирайте безопасную скорость движения автомобиля;
  • откажитесь от рискованных маневров;
  • увеличивайте дистанцию между автомобилями;
  • пользуйтесь средствами пассивной безопасности;
  • во время остановки обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.

Пешеходы

Переход дороги в неустановленном месте, переход на запрещающий сигнал светофора и другие нарушения ПДД: По пешеходам выносятся постановления по ч. 1 ст. 127 (Нарушение ПДД пешеходами) КУоАП. Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа в размере 255 гривен, однако стоит заметить, что подобные нарушения могут привести к фатальным последствиям.

Пешеходам рекомендуют:

  • двигаться нужно по тротуарам и пешеходным дорожкам;
  • переходите проезжую часть по пешеходным переходам, в частности, подземных и надземных, а в случае их отсутствия - на перекрестках по линиям тротуаров и обочин;
  • всегда используйте световозвращающие элементы в темное время суток или условиях недостаточной видимости;
  • не выходите на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности;
  • запрещается внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в частности, на пешеходный переход;
  • не допускайте самостоятельный, без присмотра взрослых, выход детей дошкольного возраста на проезжую часть;
  • не задерживайтесь и не останавливайтесь на проезжей части;
  • не переходите проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полос для движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлено ограждение.
#Автособытие #Новости