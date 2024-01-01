В полиции напомнили правила безопасного поведения на дороге во время морозов

Правила безопасного поведения на дороге во время морозов
Патрульные несут службу в усиленном режиме и круглосуточно следят за состоянием автодорог. При необходимости, инспекторы сектора безопасности дорожного движения вызывают на заснеженные участки дороги снегоуборочную технику и помогают водителям, которые оказались в опасном положении из-за непогоды.
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Водители:
- убедитесь в технической исправности вашего авто;
- выбирайте безопасную скорость движения автомобиля;
- откажитесь от рискованных маневров;
- увеличивайте дистанцию между автомобилями;
- пользуйтесь средствами пассивной безопасности;
- во время остановки обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.
Пешеходы
Переход дороги в неустановленном месте, переход на запрещающий сигнал светофора и другие нарушения ПДД: По пешеходам выносятся постановления по ч. 1 ст. 127 (Нарушение ПДД пешеходами) КУоАП. Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа в размере 255 гривен, однако стоит заметить, что подобные нарушения могут привести к фатальным последствиям.
Пешеходам рекомендуют:
- двигаться нужно по тротуарам и пешеходным дорожкам;
- переходите проезжую часть по пешеходным переходам, в частности, подземных и надземных, а в случае их отсутствия - на перекрестках по линиям тротуаров и обочин;
- всегда используйте световозвращающие элементы в темное время суток или условиях недостаточной видимости;
- не выходите на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности;
- запрещается внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в частности, на пешеходный переход;
- не допускайте самостоятельный, без присмотра взрослых, выход детей дошкольного возраста на проезжую часть;
- не задерживайтесь и не останавливайтесь на проезжей части;
- не переходите проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полос для движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлено ограждение.