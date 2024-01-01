В полиции напомнили правила безопасного поведения на дороге во время морозов

Патрульные несут службу в усиленном режиме и круглосуточно следят за состоянием автодорог. При необходимости, инспекторы сектора безопасности дорожного движения вызывают на заснеженные участки дороги снегоуборочную технику и помогают водителям, которые оказались в опасном положении из-за непогоды.

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Водители:

убедитесь в технической исправности вашего авто;

выбирайте безопасную скорость движения автомобиля;

откажитесь от рискованных маневров;

увеличивайте дистанцию между автомобилями;

пользуйтесь средствами пассивной безопасности;

во время остановки обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.

Пешеходы

Переход дороги в неустановленном месте, переход на запрещающий сигнал светофора и другие нарушения ПДД: По пешеходам выносятся постановления по ч. 1 ст. 127 (Нарушение ПДД пешеходами) КУоАП. Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа в размере 255 гривен, однако стоит заметить, что подобные нарушения могут привести к фатальным последствиям.

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