В полиции напомнили правила езды на персональном электротранспорте

Персональный электротранспорт - удобство и скорость, но не стоит забывать о безопасности.
Евгений Гудущан
22 августа, 10:30
Электросамокаты, гироборды, сигвеи и моноколеса становятся все более популярными в городах. Они помогают быстро добраться до работы или учебы. Но вместе с комфортом появляется и ответственность - ведь их руководители также участники дорожного движения.

Читайте также: Суд признал самокат не транспортным средством и отменил штраф за пьяное вождение

Вот несколько советов от Патрульная полиция Киева, чтобы поездка была безопасной:

  • Придерживайтесь правил дорожного движения. Если выезжаете на дорогу - руководствуйтесь правилами для велосипедистов.
  • Надевайте защитное снаряжение. Шлем, наколенники и налокотники значительно уменьшают риск травм.
  • Обращайте внимание на качество покрытия. Ямы, лужи и трещины могут быть опасными.
  • Держите дистанцию. Помните: мокрая дорога удлиняет тормозной путь.
  • Позаботьтесь о видимости. Яркая одежда и светоотражатели сделают вас более заметными.
  • Не отвлекайтесь на телефон во время движения.
  • Категорически запрещено управлять в состоянии опьянения.
