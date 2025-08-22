В полиции напомнили правила езды на персональном электротранспорте

Посилання скопійовано!
Электросамокаты, гироборды, сигвеи и моноколеса становятся все более популярными в городах. Они помогают быстро добраться до работы или учебы. Но вместе с комфортом появляется и ответственность - ведь их руководители также участники дорожного движения.
Вот несколько советов от Патрульная полиция Киева, чтобы поездка была безопасной:
- Придерживайтесь правил дорожного движения. Если выезжаете на дорогу - руководствуйтесь правилами для велосипедистов.
- Надевайте защитное снаряжение. Шлем, наколенники и налокотники значительно уменьшают риск травм.
- Обращайте внимание на качество покрытия. Ямы, лужи и трещины могут быть опасными.
- Держите дистанцию. Помните: мокрая дорога удлиняет тормозной путь.
- Позаботьтесь о видимости. Яркая одежда и светоотражатели сделают вас более заметными.
- Не отвлекайтесь на телефон во время движения.
- Категорически запрещено управлять в состоянии опьянения.