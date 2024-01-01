В полиции напомнили правила проезда перекрестков

Чтобы обеспечить безопасность всем участникам дорожного движения, необходимо придерживаться простых, но важных правил, уверяет патрульная полиция Киева.

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Запрещается выезжать на любой перекресток, если образовался затор, поскольку это создаст препятствие для движения других транспортных средств и пешеходов.

На регулируемых и не регулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен уступить дорогу пешеходам, которые переходят проезжую часть на которую он поворачивает, а также велосипедистам, которые движутся прямо в попутном направлении.

В случае подачи сигнала регулировщиком или включения сигнала светофора, разрешающего движение, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, завершающим маневр через перекресток, а также пешеходам, которые заканчивают переход.

Поворачивая налево или разворачиваясь на зеленый сигнал светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю, который движется в попутном направлении, а также транспортным средствам, которые движутся на встречу прямо или поворачивают направо.

На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.