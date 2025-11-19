В Польше 22-летнего водителя из Украины оштрафовали на более 362 000 гривен

Мужчине предъявили обвинение в двух уголовных правонарушениях, оштрафовали на 31 500 злотых. В конвертации это будет 362 000 гривен, что даже по меркам польских зарплат очень мощно.

Как сообщается на сайте полицейского ведомства policja.pl, водителю плюс к тому начислили 210 штрафных баллов. Также к нему применены меры пресечения – взяли под стражу.

Читайте также В Польше с "правами" несуществующего СССР лучше не ездить: какой штраф

Как произошло событие

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 16 ноября. Во время патрулирования полицейские зафиксировали, что водитель Audi в населенном пункте превысил скорость на 58 км/ч. Произошло это на проспекте Звиченства.

После подачи сигнала к остановке водитель резко ускорился и начал убегать. Конечно, скорость по улицам города была опять же превышена.

Читайте также Украинец хотел обменять поддельные "права" на оригинальные польские

Преследование на улицах Гданьска

Правоохранители начали погоню, которая длилась не один километр. Беглеца удалось остановить только за городом, когда он выскочил на скоростную трассу S7.

После задержания у водителя проверили уровень алкоголя и наркотиков – проверка была частью стандартной процедуры.

Не впервые игнорировал требования об остановке

Во время проверки в базе данных выяснилось, что это не первое подобное правонарушение. 27 сентября с.г. мужчина уже убегал от полиции, также не остановившись по требованию для контроля дорожного движения.

Читайте также "Шапка" снега на авто и прогрев двигателя в городе: за что зимой штрафуют автовладельцев в Польше

Серьезные последствия: штраф и обвинения

Задержанного доставили в отделение полиции. На следующий день ему предъявили обвинение в невыполнении требования об остановке, что в Польше является серьезным правонарушением и наказывается строго.

За этот вид правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.