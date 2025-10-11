В Польше будут устанавливать новый знак, который позволяет поворачивать со "встречной" полосы: как он работает

Ожидается, что в правовое поле F-23 войдет через какой-то месяц-другой. Произойдет это непременно, поскольку потребность в нем давно назрела.

Как пишет korso.pl и ряд ведущих польских ресурсов, новый знак F-23 призван облегчить водителям поворот налево и выезд на трехполосные улицы в застроенных районах.

Узаконить то, что не узаконено

По смыслу знак F-23 "америки не открыл", будет размещаться в населенных пунктах и узаконит решение, что уже давно существует на польских дорогах.

Речь идет об участках, где две встречные полосы улицы/дороги разделены островком, создавая дополнительную полосу. Поэтому водители использовали эту полосу при повороте налево или выезде на трехполосный участок.

Читайте также Какие польские дорожные знаки легко перепутать

Формально соответствующий знак, что юридически утверждал бы такой маневр, в ПДД отсутствует. По содержанию этот прямоугольник со стрелками указывает, что средняя полоса является многоцелевой – ее можно использовать для поворотов налево или для безопасного вливания в движение.

Водители при выезде с боковой дороги, также могут остановиться там, чтобы пропустить автомобили с любой стороны, не блокируя основную полосу движения.

Как выглядит графика символов F-23

Знак F-23 имеет прямоугольную форму с синим фоном и белым символом, обозначающим три полосы движения. При этом на среднюю полосу нанесены изогнутые стрелки, указывающие на движение в противоположных направлениях.

Ничего сложного в содержание промежуточной (средней) полосы не заложено, но запутать такая "многофункциональность" может. Фото: сайт korso.pl

Символ указывает, что средняя полоса предназначена для поворота налево или временного въезда на второстепенную дорогу. Вся графика имеет пунктирные линии разметки, выделяющие упомянутую среднюю полосу.

Читайте также В Польше ввели новый знак: к чему он обязывает

Цвет фона: синий – информационный знак.

Символизм: три полосы, средняя обозначена двумя стрелками, направленными в противоположные стороны.

Применение: многоцелевые полосы в городах и на дорогах с двусторонним движением.

Какие преимущества от F-23

В первую очередь, новый знак F-23 улучшит безопасность городского движения, особенно в час пик.

До сих пор водители часто рисковали поворачивать налево из общей полосы движения, что приводило к столкновениям, образованию пробок с соответствующими последствиями – замедленный трафик.

Читайте также В Польше появились дорожные знаки с танками: известна причина

С внедрением знака "Многоцелевая средняя полоса движения" специально выделенная полоса позволит водителям законно маневрировать и при этом не мешать другим.

Где установят F-23

В основном концентрироваться "прямоугольник" будет в городах, в зоне застройки. Проблемные для замедленного движения места также учтут.

Знак F-23 будут устанавливать:

на широких улицах в застроенных районах;

на двусторонних дорогах с интенсивным движением;

в местах, где часто делаются повороты налево.

Какие маневры запрещены

В зоне действия таких знаков использовать полосу для обгона запрещено – штраф прилетит обязательно.

Читайте также Запрещающий знак с автомобилем и точками: что он означает

Движение прямо на более длинное расстояние не рекомендуется делать, потому что это будет противозаконно и штраф выпишут. В обоих случаях при фиксации таких нарушений 200-250 злотых придется заплатить. Это в конвертации будет 2 262–2 827 гривен.

Осмотрительность лишней не будет

При выезде на полосу многоцелевого использования следует быть особенно осторожным. Причины существенные.

Во-первых, не следует забывать, что это общая полоса для обоих направлений – она не предназначена для обгона или прямого движения. Поэтому убедитесь, что нет встречного транспорта.

Во-вторых, не стоит забывать, что это полоса для маневрирования, а не дополнительная полоса движения.

Читайте также Что используют вместо дорожных знаков на Житомирщине

В-третьих, если центральная многоцелевая полоса движения длиннее 500 м, то знак F-23 будет установлен повторно. Конец центральной многоцелевой полосы движения будет обозначен знаком F-23 с табличкой Koniec или знаком, информирующим о другой системе управления дорожным движением.

Когда внедрят

Точная дата отсутствует. Новые правила вступят в силу после завершения законодательного процесса. По данным Министерства инфраструктуры, это произойдет в ближайшие месяцы.

Читайте также Каким авто запрещает парковку новый знак

Наряду со знаком F-23 появится и соответствующая дорожная разметка, адаптированная к современным потребностям водителей и текущим стандартам безопасности.

Украинские ПДД к этому еще придут

В Украине подобный знак отсутствует. Обычно, левый поворот осуществляется с крайней левой полосы. Однако на автомагистралях международного значения, вроде Киев-Чоп, уже появились и стали привычными аналоги "средней" полосы.

Это своеобразный "карман" отделен от основной левой полосы специально для поворота или разворота транспорта.

Но напомним: за подобный маневр с поворотом или разворотом в Польше может прилететь немалый штраф. Как редакция Авто24 писала ранее, в Украине стрелка поворота влево на знаках, сигналах светофора и в разметке позволяет и поворот, и разворот.

В Польше такая норма в маневрировании отсутствует. Если стрелка показывает поворот, то осуществляется только поворот и никакого разворота.