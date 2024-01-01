В Польше можно получить фальшивый штраф за парковку: как его отличить от настоящего

Обычно перед Рождеством количество поездок за покупками возрастают, поэтому найти место для парковки возле популярных магазинов и торговых центров очень сложно. Однако припарковавшись, не дайте себя обмануть – ведь мошенники охотятся на неосведомленных водителей.

На стоянках в наиболее людных местах следует быть осторожными, поэтому об основных "принципах" парковщиков напомнили в moto.pl.

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Кто не соблюдает правила парковки, может найти за стеклом неприятный "сувенир". Небольшая бумажка будет побуждать к уплате достаточно высокого дополнительного взноса. Операторы парковки обычно требуют 150-200 злотых (1600 - 2100 грн) штрафа. Однако есть еще большие суммы.

Обычно такие "приветствия" появляются возле магазинов популярных сетей Aldi, Biedronka, Lidl и Carrefour.

Паркомат на парковке возле магазина Biedronka в Ольштыне. Фото: Мацей Новаковский

Пусть вас не вводит в заблуждение информация о времени бесплатной стоянки (обычно около 60 - 120 минут). Как правило, вы имеете на него право только в том случае, если загружаете талон с паркомата. Когда вы вводите регистрационный номер своего транспортного средства в паркомат, то обычно нет требования оставлять талон на стекле.

Знаков парковки хватает, но в таблички под ними стоит вчитываться. Фото: Гжегож Сковронек

Опытные водители рекомендуют быть внимательным, когда паркомат вышел из строя. Это не всегда освобождает вас от обязанности получить билет или ввести регистрационный номер. Если на стоянке есть другие паркоматы, лучше проверить, исправны ли они.

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Есть еще одно предупреждение. Преступники придумали новый способ вымогательства денег у водителей, выдавая свои штрафные талоны за государственные, полицейские или Национальной налоговой администрации (KAS). Они оставляют за стеклоочистителями автомобилей фальшивые талоны.

Частный паркомат на автостоянке Biedronka. Фото: Францишек Мазур

Важнейшим элементом этого фейка является QR-код, который перенаправляет на страницу, похожую на официальный сайт. Так мошенники надеются получить от вас оплату.

Так вот: ни одно государственное учреждение в Польше не требует платить штрафы с помощью QR-кодов. Поэтому такие коды – фальшивые.