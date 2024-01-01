В Польше позволят 17-летним подросткам управлять автомобилями, но только в компании взрослых

Революционное изменение в правилах получения водительских прав должно произойти в ближайшее время. Категорию B можно будет получить уже в возрасте 17 лет – такое изменение предусматривает проект закона, который подготовило Ministerstwo Infrastruktury.

Как сообщает Vitrina.pl, информация о том, что Ministerstwo Infrastruktury хочет снизить возраст, с которого можно получить допуск к управлению и водительские права категории B до 17 лет, появилась неожиданно. О том, что проект соответствующего закона уже готов, сообщил заместитель министра инфраструктуры Stanisław Bukowiec.

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И хотя по статистике водители в возрасте до 24 лет чаще становятся виновниками ДТП, чем другие категории водителей, авторы проекта все-таки выступают за изменение возрастного ценза. По их мнению, предложенное изменение правил должно помочь в решении этой проблемы.

Как пояснил заместитель министра Bukowiec, проект закона предусматривает, что 17-летний водитель сможет управлять транспортным средством только в сопровождении другого, опытного водителя. Правда, заместитель министра не уточнил, сколько лет опыта должно быть у пассажира-инструктора.

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Предполагается, что старший человек будет дисциплинирующим фактором для молодого водителя, а также сможет давать советы, указывая на возможные ошибки и обучая правильному поведению на дороге.

Кроме того, 17-летний сможет водить только автомобили с двигателями мощностью до 70 кВт (то есть 95 л.с.). Хотя по мнению журналистов, трудно среди современных моделей найти даже компактный автомобиль, который имел бы версию двигателя, соответствующую этим условиям.

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Есть предположение, что это может стать серьезным ограничением для тех, кто хочет получить водительские права в 17 лет. Средняя мощность автомобиля в Польше в 2022 году составляла 156 л.с.

Однако существует большая вероятность, что родители 17-летнего ребенка смогут специально купить нужный автомобиль. Особенно, если ограничение на мощность автомобиля действует только в течение года.

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Заместитель министра также упомянул о лимите алкоголя для 17-летних водителей, который составит 0,0 промилле. Однако он не раскрыл, когда новые правила могут вступить в силу. Кажется, что их введение – это лишь вопрос времени.

"По моему мнению, год практического вождения под наблюдением старшего водителя будет хорошим периодом подготовки к самостоятельному вождению", – сказал заместитель министра Bukowiec.

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Подобное мнение высказал Jonatan Hasiewicz, правовой советник, доктор юридических наук, инженер дорожного движения:

"С точки зрения принципов психологии транспортного движения и общих принципов безопасности дорожного движения, лучше, чтобы водитель в возрасте 17 лет управлял транспортным средством с человеком на пассажирском сиденье в возрасте 30 лет, чем чтобы 18-летний водил автомобиль самостоятельно".