В продаже появился почти новый ВАЗ-21011 за 4700 долларов

На одной из украинских онлайн-площадок по продаже автомобилей появилось необычное объявление: в Киеве выставили на продажу ВАЗ-21011 1981 года выпуска с пробегом всего 10 тысяч километров, пишет topgir.com.ua. Продавец позиционирует автомобиль как "капсулу времени" - транспортное средство, которое почти четыре десятилетия хранилось в гараже и практически не эксплуатировалось.

Заявленная стоимость автомобиля составляет 4700 долларов США, что существенно превышает среднерыночную цену стандартных экземпляров этой модели, однако объясняется исключительным состоянием и коллекционной ценностью.

Технические характеристики и состояние авто

Речь идет о модификации ВАЗ-21011, оснащенную бензиновым двигателем объемом 1,3 литра, механической коробкой передач и классическим задним приводом. Кузов выполнен в бежевом цвете, тип - седан.

По словам продавца, автомобиль:

находился в гаражном хранении с момента покупки;

имеет одного владельца;

прошел полное техническое обслуживание перед продажей с заменой всех эксплуатационных жидкостей;

находится в исправном состоянии и готов к движению без дополнительных ремонтов.

Лакокрасочное покрытие заявлено как оригинальное и без видимых дефектов. Интерьер также сохранен в почти заводском виде, без характерных для возраста следов износа. На опубликованных фото отсутствуют признаки коррозии или серьезных повреждений кузова.

Для кого предназначен такой автомобиль

Подобные предложения обычно ориентированы не на повседневных водителей, а на узкий круг покупателей:

коллекционеров ретроавтомобилей;

ценителей автомобильной классики;

участников тематических выставок и автофестивалей;

инвесторов, которые рассматривают редкие экземпляры как объект долгосрочного хранения стоимости.

За последние годы интерес к "капсулам времени" в Украине заметно возрос. Ограниченное количество хорошо сохранившихся моделей постепенно повышает их рыночную цену, особенно при условии минимального пробега и аутентичного состояния.

Рыночный контекст

ВАЗ-2101 и его модификации остаются одними из самых узнаваемых автомобилей постсоветского пространства. Однако экземпляры с пробегом до 20 тысяч километров сегодня являются большой редкостью. Именно это делает такие объявления резонансными и привлекательными для специализированного сегмента рынка.