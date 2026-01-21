В прошлом году на Закарпатье чаще всего границу пересекали легковые авто

По сообщению на ФБ-странице таможни, в зоне ответственности показатели практически повторились с позапрошлогодними результатами.

Только констатация фактов

За 2025 год общее количество оформленных и пропущенных транспортных средств, пересекших таможенную границу Украины достиглос учетомжелезнодорожного транспорта более 2 млн единиц.

В частности оформлено и пропущено:

легковых автомобилей – 1,2 млн;

– 1,2 млн; автобусов – 40,3 тысячи;

– 40,3 тысячи; грузовых автомобилей – 366,6 тысяч;

– 366,6 тысяч; граждан – 5,6 млн грн.

Такие результаты не очень радуют, потому что скачка вверх по основным показателям не произошло.

Анализ динамики прошлогоднего транспортного потока указывает на то, что количественные показатели пропущенных и оформленных граждан и легкового транспорта претерпели несущественных изменений по сравнению с предыдущим 2024 годом.

Штрафы не стали рецептом

Нарушений таможенного законодательства также хватало. В прошлом году по результатам выявленных фактов нарушений таможенного законодательства Закарпатская таможня передала на рассмотрение суда 675 дел на общую сумму 243,6 млн грн (в предыдущем 2024 году – 572 дела на 213,1 млн грн).

Поэтому, по 521 делу (в т.ч. за предыдущий период) применена конфискация на 85,4 млн грн; наложено штрафов на 80,5 млн грн; взыскано штрафов по постановлениям суда на 12,4 млн грн.

Кроме этого, Закарпатская таможня рассмотрела 154 дела об административных нарушениях, из которых в 151 случае принято решение о взыскании на сумму почти 7 млн грн.