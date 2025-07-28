В Риге за три-четыре года избавятся от дизельных автобусов: возможно, передадут Украине

По словам председателя правления этого транспортного объединения Дзинеты Иннуси (Džineta Innusa), предприятие уже имеет 52 электробуса. В нынешнем году планируется заменить 120 автобусов, из которых 62 будут электрическими.

Вполне возможно, что выведенные из эксплуатации автобусы будут переданы в Украину. Такая практика уже существует. Так, 11 автобусов из Риги были переданы Киеву в 2022 году, еще 10 – в январе 2023-го. Большинство из них успешно перевозят пассажиров на маршрутах столицы.

Как пишет LSM.LV, за первую половину 2025 года в Риге транспортом Rīgas Satiksme перевезено 58,7 миллиона перевезенных пассажиров. Это – 79 маршрутов (плюс три ночных маршрута), на которых размещено 1667 остановок.

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При этом часть пассажиров имеет льготный проезд. Благодаря субсидии Рижского городского совета компании в размере 40 миллионов евро 50 процентов жителей Риги ездит на общественном транспорте бесплатно, некоторым категориям пассажиров предоставлены скидки.

"Главной задачей общественного транспорта по всей Европе является достижение климатической нейтральности. Rīgas Satiksme также движется в этом направлении – медленно, но уверенно", – заявила Иннуса.

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Компания Rīgas satiksme обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет парковочными местами на обочинах городских улиц. Единственным владельцем компании является Рижский городской совет.

Киев уже получил по меньшей мере три десятка многоместных низкопольных автобусов из Риги, салоны которых укомплектованы кондиционерами и имеют хороший товарный вид.

Что касается электробусов в Киеве, то информация о точном или хотя бы о приблизительном их количестве в столице Украины отсутствует. Пока в нынешней ситуации это не стало приоритетным, но в планах такая закупка есть.

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Предусмотрено, что в Киеве и городах с населением более 250 тысяч жителей увеличится доля электробусов. На это указывает принятый в феврале 2023 года соответствующий Закон. Количество электробусов в процентной доле среди парка автобусов должно составлять не менее 25% на 1 января 2027 года, не менее 50% на 1 января 2033 года.