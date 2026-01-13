В Ровно заметили очень редкую BMW M6 1986 года

В Ровно появился настоящий автомобильный раритет - заряженное купе BMW M6 1986 года выпуска. Речь идет о модели первого поколения с индексом E24, которая сейчас считается коллекционной и редко встречается даже на дорогах. Фотографии автомобиля опубликовали в социальных сетях, в частности на странице cars_rv в Instagram на которую ссылается topgir.com.ua.

Замеченный в городе автомобиль принадлежит к североамериканской версии, которая на рынке США продавалась под названием BMW M6. В Европе эту же модель знали как BMW M635 CSi. Американские модификации имели определенные отличия в настройках силового агрегата и оснащении, адаптированные к местным требованиям.

Заряженное купе BMW M6 / M635 CSi выпускали с 1983 по 1989 год. Общий тираж составил всего 5855 автомобилей, что и делает модель особенно ценной для коллекционеров. Из них 1767 экземпляров было продано в США под названием BMW M6, еще 4088 авто реализовали на европейском рынке как M635 CSi.

Технически BMW M6 E24 отличается 3,5-литровым рядным шестицилиндровым двигателем, который происходит от легендарного суперкара BMW M1. В зависимости от версии, мотор развивает от 260 до 286 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает от 6,4 до 6,9 секунды, а максимальная скорость достигает 255 км/ч.

Все BMW M6 того периода оснащались исключительно 5-ступенчатой механической коробкой передач. Также автомобиль получил спортивную подвеску с пониженным клиренсом и усиленную тормозную систему, что соответствовало его статусу одного из самых мощных и динамичных купе своего времени.

Появление такого автомобиля на дорогах Ровно является редким событием и настоящей находкой для ценителей классических моделей BMW и автомобильной истории в целом.