В сервисном центре МВД установлен новый рекорд по выдаче документов

Администратор из Киевской области Анастасия, что присоединилась к команде сервисных центров МВД два года назад. Сейчас ее рекорд – 900 отпечатанных бланков свидетельств о регистрации транспортных средств и водительских удостоверений, заказанных гражданами через приложение Дія за один рабочий день. Цифра показательная и впечатляющая. А еще более показательным является то, что это не предел.

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"Возможно, со стороны кажется, что печать свидетельств о регистрации или водительских удостоверений - дело простое. Но на самом деле это сложный и ответственный процесс, имеющий множество нюансов. Как администратор, я ежедневно с ними сталкиваюсь. А еще я ответственна за каждый напечатанный бланк. Каждый из них я тщательно осматриваю и только потом он пакуется на отправку", – комментирует администратор.

Согласитесь, такой результативности невозможно достичь без соблюдения определенного устойчивого алгоритма и жесткой дисциплины, а еще конечно без стремления выполнять работу качественно и с верой, что она является полезной для людей. Поэтому администратор Анастасия доказала – для сервисных центров МВД человек является центром всего. Это и клиент, для которого мы стремимся предоставить качественную услугу и администратор, которому не безразлично качественно ли выполнена печать бланка.

Благодаря администраторам граждане могут быстро и удобно осуществлять обмен и восстановление водительского удостоверения, а также перерегистрацию транспортного средства, не выходя из дома. Поэтому как это сделать, напоминаем алгоритм простых и четких действий.

Обмен водительского удостоверения онлайн

Чтобы заказать услуги обмена или восстановления водительского удостоверения в Дії, в приложении Дія должно отображаться водительское вместе с фото. Далее необходимо выполнить следующие действия:

авторизоваться в приложении Дия;

выбрать услугу обмена водительского удостоверения;

указать причину замены документа;

выбрать тип удостоверения – цифровое или пластик.

Далее выбирается способ получения – в любом сервисном центре МВД, в отделении Укрпочты Украины, или курьером на указанный адрес.

Ориентировочная стоимость обмена водительского удостоверения – 608 грн за бланк удостоверения, без учета комиссии банка. Водительское удостоверение в цифровом формате без физического бланка – 230 грн. При заказе доставки Укрпочтой на территории Украины дополнительно оплачиваются логистические расходы в размере около 294 грн.

Перерегистрация автомобиля онлайн

В приложении Дия возможно продать, купить и перерегистрировать легковое авто, мопед или мотоцикл. Услуга быстрая и удобная в использовании. Всего в несколько кликов со своего смартфона можно заказать новое свидетельство о регистрации без обязательного обращения в сервисный центр МВД. Также доступна возможность выбрать новый номерной знак с серией DI. Услуга онлайн предоставляется в таких случаях:

оформление договора купли-продажи;

утрачено или повреждено свидетельство о регистрации,

изменены персональные данные;

получение нового номерного знака;

замена пластикового свидетельства на цифровое и наоборот.

Для получения услуги онлайн в Дии должны отображаться паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и свидетельство о регистрации авто. Готовый пакет документов – свидетельство о регистрации и номерные знаки передаются в Укрпочту, а почтовый оператор направляет их на указанный заказчиком адрес.