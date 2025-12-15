В сеть попали фото салона Zeekr 8X: новый флагман получил трехспицевый руль и шесть мест

Новинка построена на роскошной гибридной архитектуре SEA-S и позиционируется как спортивный SUV средне-крупного класса в линейке бренда, пишет CarNesChina. Судя по фото, центральная часть передней панели все еще скрыта под камуфляжем, однако уже заметен отдельно установленный центральный дисплей, расположенный над дефлекторами климатической системы. Экран приборов интегрирован в панель и по компоновке напоминает решение, использованное в Zeekr 9X.

Центральная консоль получила массивные поручни с обеих сторон, а руль имеет трехспицевую форму с селектором режимов движения, аналогичным тому, что устанавливается в Zeekr 7X. Такая компоновка подчеркивает более драйверский характер 8X по сравнению с ориентированным на комфорт 9X.

Отдельное внимание привлекает второй ряд сидений. Вместо сплошного дивана здесь установлены два индивидуальных кресла с ромбовидной прострочкой. Китайские СМИ сообщают, что серийный Zeekr 8X может предлагаться в шестиместной конфигурации, что соответствует его статусу более крупного и дорогого SUV для внутреннего рынка.

Официальные технические характеристики пока не раскрыты. По неофициальной информации, модель может получить плагин-гибридную силовую установку с 2,0-литровым турбодвигателем и двумя электромоторами. Совокупная мощность, по слухам, может достигать около 400 кВт, а запас хода на чистой электротяге - превышать 400 км по циклу CLTC. Впрочем, эти данные пока остаются на уровне предположений.

Шпионские фото также подтверждают отличия во внешности Zeekr 8X по сравнению с 9X. Внедорожник сохраняет фирменный дизайнерский язык бренда с вертикальной решеткой радиатора, но выглядит более спортивно благодаря большим пятиспицевым колесам и красным тормозным суппортам. Детали задней части пока скрыты, однако ожидается появление световой полосы на всю ширину кузова и спойлера на крыше.

По предварительным данным китайских источников, стартовая цена Zeekr 8X может составить около 400 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 56 500 долларам США. Окончательные характеристики и стоимость производитель обещает объявить ближе к официальному дебюту.