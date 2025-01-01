"Гуманитарный" Volkswagen T-Roc продавали трое, но судили одного

Об инциденте годичной давности говорится в материале Приморского районного суда города Одессы, опубликованном на странице Единого государственного реестра судебных решений. Суд вынес приговор 10 июля, признав подсудимого виновным, но из-за его чистосердечного признания значительно смягчил приговор.

Речь идет об инциденте, произошедшем в июле 2024 года. Тогда в Одессе подсудимый продал возле дома по ул. Жуковского, 32 автомобиль Volkswagen T-Roc. Машина была ввезена на таможенную территорию Украины как гуманитарная помощь для нужд ОО "Легион Свои".

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Новая владелица автомобиля заплатила продавцу 15 000 долларов США, что согласно курсу Национального банка Украины по состоянию на упомянутую дату достигала суммы в 609 619,5 грн. Это более чем в триста пятьдесят раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан и признается за значительный размер.

Фото: ГУ Нацполиции Одещини, архив Авто24

Таким образом подсудимый получил незаконную прибыль, в чем чистосердечно признался, признал себя виновным и искренне раскаялся. И суд это учел.

Что смягчило приговор:

искреннее раскаяние;

активное содействие раскрытию преступления;

безоговорочное признание вины;

ранее не привлекался к уголовной ответственности.

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Установленные в этом уголовном производстве упомянутые выше обстоятельства смягчают наказание обвиняемого. В тюрьму подсудимого не посадили, но большой штраф назначили. Согласованное наказание с применением требований ст. 69 УК Украины в виде штрафа в размере 18 230 необлагаемых минимумов доходов граждан составляет 309 910 гривен.

Фото: ГУ Нацполиции Одещини, архив Авто24

Кроме этого, приговором суда мужчина лишен права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с оборотом, использованием и распоряжением гуманитарной, благотворительной и волонтерской помощью сроком на 3 (три) года, без конфискации имущества.

Также с подсудимого взимается 12,2 тыс. грн за различные судебные экспертизы. Мужчина обратился в суд с ходатайством перечислить 60 560 гривен внесенного залога на нужды Вооруженных сил Украины. Суд признал, что такое заявление подлежит удовлетворению.

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При вынесении постановления суд также учел то обстоятельство, что обвиняемый имеет статус участника боевых действий и является инвалидом второй группы вследствие войны.

Фото: ГУ Нацполиции Одещини, архив Авто24

Сообщение о других участниках преступной сделки отсутствуют. Между тем из постановления суда можно понять, что незаконную продажу автомобиля организовала группа лиц, потому что делалось это все "по предварительному сговору группой лиц" (см. внизу архивное видео с 2024 года).

И здесь уже возникает вопрос, а куда делись еще двое фигурантов того громкого дела?