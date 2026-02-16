В Шанхае произошел масштабный обвал грунта прямо на перекрестке: впечатляющее видео

Инцидент произошел вблизи дороги Цисинь в районе Миньхан - одном из густонаселенных районов Шанхая, где проживают миллионы людей, отмечает Auto24, ссылаясь на Carscoops. Еще накануне местные службы обнаружили утечку воды во время земляных работ, связанных со строительством станции метро.

Читайте также: Асфальт сошел раньше снега: трасса Киев-Одесса покрылась ямами

Власти оперативно перекрыли движение транспорта на перекрестке и начали откачку воды. Именно это решение, вероятно, спасло ситуацию от гораздо более серьезных последствий. На момент обвала на дороге не было автомобилей - только строительные бригады.

Земля исчезала просто на глазах

На видео с места происшествия видно, как асфальт вдоль правой стороны дороги начинает расходиться и стремительно проваливаться. Барьеры, строительные материалы и тяжелая техника одна за другой исчезают в глубокой воронке. Более десятка рабочих стояли всего в нескольких метрах от края.

Поражает то, что в течение примерно 20 секунд они просто наблюдали, как земля постепенно оседает, будто пытаясь убедиться, что это настоящий обвал, а не локальная трещина. Только после этого люди быстро отошли на безопасное расстояние. Когда грунт окончательно обвалился, в кратер начала хлынуть вода, вероятно, именно из той утечки, который зафиксировали накануне.

Почему в Шанхае это не редкость

Шанхай расположен в дельте реки Янцзы - регионе с насыщенными водой почвами и мелкозернистой глиной. Такие геологические условия делают грунт менее стабильным, особенно во время масштабного подземного строительства. Для города с населением около 25 миллионов человек это системный вызов. По данным местных исследований, около 87% провалов в Шанхае происходят именно в урбанизированных районах. Причина заключается в активном расширении метро, подземных коммуникаций и плотной застройки, которая создает дополнительную нагрузку.

Также интересно: Оттепель: как защитить автомобиль от талой воды с реагентами

Поэтому каждый новый тоннель или станция метро требуют сложных инженерных решений, ведь даже небольшая утечка воды может стать триггером для масштабного обвала. На этот раз обошлось без жертв. Но инцидент в очередной раз напомнил, что под современным мегаполисом скрывается нестабильная основа, которая требует постоянного контроля.