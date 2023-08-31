На дороги Евросоюза вышел дебютный полностью электрический автопоезд-молоковоз, изготовленный швейцарской компанией Designwerk.

Производитель не указывает объемы молочных резервуаров на автомобиле и дышловом прицепе, но уточняет географическое базирование машины. Автопоезд принадлежит транспортной компании Zgraggen Transport AG и уже несколько недель ходит по дорогам в кантоне Ури.

Ежедневно е-молоковоз преодолевает расстояние в 330 километров, доставляя собранное молоко со станции сбора на предприятии Emmi в Дагмерзеллене. Годовой пробег на таком маршрутном плече составит почти 120 000 километров. За счет чистой энергии локальный сбор молока в кантоне Ури теперь будет без выбросов, ежегодно уменьшая CO 2 на 93 тонны.

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Емкость батареи составляет 510 киловатт-часов, что обеспечивает запас хода от 250 до 300 километров. Мощность передается через бесступенчатую односкоростную коробку передач. Педаль вождения контролирует рекуперацию и дает "эффективное и чувствительное маневрирование как в городе, так и в горной местности".

Владелец установил зарядные станции у себя в автопарке, где производит электроэнергию с помощью собственной солнечной станции и системы газификации древесины и в конечной точке маршрута в Дагмерзеллене, где молоковоз во время загрузки дозаряжается. Следовательно, расстояние в 330 километров вписывается в рабочие характеристики запаса хода автомобиля почти с двойным запасом.

Экологический транспорт Швейцарии должен вытеснить бензиново-дизельную классику из сельских дорог горных и равнинных дорог кантонов. Фото: Zgraggen

"Используя первый электрический молоковоз в Швейцарии, мы показываем пример и реально доказываем, что можем работать локально без выбросов. Новая технология вдохновляет, а впечатления от вождения уникальны", - говорит исполнительный директор Zgraggen Transport Элиас Зграгген.

Новинкой агрологистической цепочки уже заинтересовались автоперевозчики из Люксембурга, Нидерландов и Бельгии, где экологически чистые транспортные технологии вышли в приоритет.