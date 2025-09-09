В систему "Шлях" водителей вносить уже не надо

Как разъяснило Министерство развития громад и территорий, создавать заявку "18-60" (так называемый "Шлях") не нужно. В отличие от предыдущей технологии по алгоритму бронирования места в очереди для военнообязанных водителей, когда сначала готовилась заявка в модуль "18-60", а затем регистрация места в еЧерге, сейчас одно звено выпадает. Это упрощает документооборот в подготовке к рейсу.

Поскольку теперь обновлена система и упрощен процесс для перевозчиков, сотрудники Государственной пограничной службы будут верифицировать наличие регистрации водителя в системе еЧерга. И будет отображать исключительно только те данные, имеющиеся в ЕКИС Укртрансбезопасности.

Таким образом еЧерга станет "единым окном" заполнения информации для выезда водителей коммерческого транспорта.

При этом следует знать, что, пересечение границы для выполнения коммерческих перевозок будет доступно только тем водителям, которые внесены в электронный кабинет перевозчика в Едином комплексе информационных систем (ЕКИС) Укртрансбезопасности.

Речь идет не только о военнообязанных водителях, а в целом о водителях, выполняющих коммерческие перевозки. То есть все водители должны быть внесены в электронный кабинет, даже если они исключены из воинского учета по разным основаниям.

Что важно знать перевозчику?

Проверьте актуальный перечень водителей в электронном кабинете ЕКИС Укртрансбезопасности. Поставить в еЧерга можно только того водителя, что имеется в кабинете перевозчика в его лицензионном деле.

Проверьте паспортные данные водителей, или они такие же, как в загранпаспорте водителя. В случае, если данные не будут совпадать – обновите их. Важно, что речь идет именно о загранпаспорте водителя, ведь именно по нему оформляется выезд за границу.

При регистрации места в очереди для водителя, проверьте правильность внесения данных. Обратите внимание также, чтобы водитель использовал для выезда именно тот загранпаспорт, который указан в еЧерге и ЕКИС.

Перед увольнением водителя проверьте, имеется ли регистрация этого водителя. Если есть, то сначала замените водителя в еЧерзи на другого. Только потом проставляйте в кабинете ЕКИСа дату увольнения водителя. Если же вы сначала внесете данные об увольнении водителя, то очередь будет отменена автоматически. Соответственно, запись на пересечение границы будет потеряна.

С целью обеспечения надлежащего внедрения обновлений 9 сентября в 11:00 состоится встреча с перевозчиками. Присоединиться к ней можно по этой ссылке.