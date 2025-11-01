В Словакии пешеходам ограничили скорость 6 км/ч: о чем на самом деле идет речь

Поэтому 79 членов Национального совета Словацкой Республики одобрили поправку к Закону о дорожном движении. На этом основании превышение скорости на тротуарах, пешеходных дорожках и аллеях будет наказываться с указанной даты штрафом в размере 50 евро.

По этому поводу журналисты spravy.pravda.sk провели собственные исследования темы и выяснили, что на самом деле поправка определила "скорость ходьбы", не устанавливая пешеходам ограничения 6 км/ч. В полиции объяснили, кого это касается и как на самом деле трактуется новая норма.

Цель поправки – уменьшить количество столкновений пешеходов с велосипедистами и пользователями электросамокатов. Автор говорит, что 6 км/ч – это верхний предел обычной быстрой ходьбы взрослого человека, при которой риск травм минимален.

В дальнейшем этот показатель поможет полиции определять, не превысили ли движущуюся "пешую скорость" те, кто катается по тротуару. Там порой многие прочитали содержание поправки поверхностно или не дочитали, что и наделало много шума.

Слышали звон, и не поняли, откуда он

Многие граждане восприняли это как запрет быстрее ходить или бегать, однако полиция успокаивает: пешеходам штрафы не грозят. Можете бегать ради здоровья каждое утро или догонять автобус на остановке и вас "за превышение 6 км/ч" не будут штрафовать.

Поправка говорит о том, что движение по тротуару на самокате более 6 км/ч нарушает закон. Фото: сайт techbyte.sk

Автор этой нормы убеждает, что "изменения призваны повысить безопасность на тротуарах и уменьшить количество столкновений между пешеходами, велосипедистами и пользователями электросамокатов. Определение 6 км/ч должно помочь полиции объективно фиксировать нарушения со стороны тех, кто передвигается по тротуарам на колесах, а не пешком".

Главное заключается в том, что двигаться по тротуарам со скоростью более 6 км/ч больше нельзя.

Бегунов и пешеходов не будут наказывать за "превышение скорости"

В Словакии сейчас и в дальнейшем отсутствуют какие-либо ограничения по скорости для пешеходов. Однако одобренная поправка к закону определяет скорость ходьбы, к чему приравнивают ту же максимальную скорость 6 км/ч для других участников дорожного движения, которую используют велосипедисты, самокатчики, роликовые конькобежцы и скейтбордисты.

"Главная цель – повысить безопасность на тротуарах, учитывая рост количества столкновений с теми, кто там едет", – говорит автор поправки и заодно бывший министр транспорта Любомир Важны из лево-популистской провластной партии Smer.

Закон вступит в силу 1 января 2026 года, но уже сейчас он вызывает неоднозначную оценку общественности. Есть как сторонники новой нормы ПДД, так и оппоненты.

Оппозиция против, назвав норму нелогичной

Оппонентами выступила не только оппозиция, которая раскритиковала это изменение. В частности, поправку "проперчили" в общественной организации "Циклокоалиция" и в оппозиционном движении PS. Они назвали ее "популистской и нелогичной".

По их мнению, вместо абсурдных лимитов следует расширять сеть безопасных велосипедных дорожек.

"Если мы хотим меньше столкновений, то нам нужно больше безопасных велосипедных дорожек, а не абсурдных ограничений, которые физически невозможно соблюдать. На упомянутой скорости велосипедист едва может удержать равновесие", – заявил Мартин Пекар из оппозиционной либеральной партии "Прогрессивная Словакия".

По мнению многих экспертов, с чем соглашаются и в полиции, пешеходы больше страдают от автомобилей, а не от велосипедистов или скутеров. По мнению знатоков и патрульных полиции, поправка должна наказывать устойчивый транспорт.

Полиция не в восторге от новой нормы ПДД

Министерство внутренних дел Словакии заявило, что было бы целесообразнее запретить движение электросамокатов на тротуарах, чем вводить общее ограничение скорости.

Однако поправка принята и ее требования придется выполнять. Вице-президент полиции Растислав Полакович подтвердил, что измерять скорость ходьбы людей не будут. Проверки будут касаться пользователей самокатов, роликов, скейтбордов и велосипедистов в возрасте до десяти лет.

Штрафы за превышение с 1 января 2026 года будут достигать до 50 евро на месте или до 100 евро в административном порядке.

Параллельно Министерство внутренних дел готовит собственный законопроект - он должен полностью запретить движение электросамокатов по тротуарам. Так что, "правило шести километров" может оказаться временным.