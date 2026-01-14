В Словакию теперь можно законно ходить пешком или ехать на велосипеде

Для жителей прилегающих территорий это событие знаковое. Теперь можно в любое время навестить родню с того или иного края границы, провести выходные в соседней стране или осуществить покупки, товарообмен или же ходить на работу и тому подобное. При этом коридор доступен как пешеходам, так и велосипедистам.

Как сообщает на своей ФБ-странице Министерство развития громад и территорий Украины, решение реализовали в сжатые сроки благодаря межправительственным договоренностям между Украиной и Словацкой Республикой.

По реальному запросу людей

Заместитель главы упомянутого министерства Сергей Деркач отметил, что пешеходный переход в Ужгороде не столько символическое решение, сколько конкретный ответ ведомства на реальный запрос людей. Выполнен он в сжатые сроки.

"В октябре мы зафиксировали это в межправительственном протоколе, а уже в начале января переход заработал. Почти 4 тысячи человек воспользовались им за первые дни – это четкий показатель потребности. Для нас важно, чтобы граница переставала быть барьером и становилась сервисом: удобным, предсказуемым и человечным. Именно так мы подходим к развитию пограничной инфраструктуры даже в условиях войны", – подчеркнул Serhiy Derkach.

Открытие пешеходного перехода с участием официальных лиц Украины и Словакии совпало с хорошей погодой – к успеху. Фото: Минразвития

Какие преимущества дает пешеходный переход:

упрощает и ускоряет пересечение границы

уменьшает нагрузку на автомобильное движение

особенно важен для жителей приграничных общин и людей, которые путешествуют по гуманитарным или рабочим причинам.

Впереди еще больше улучшений

Однако это только начало. В дальнейшем запланировано выполнить целый пакет решений. Уже готовится строительство пассажирского терминала, что позволит на 20% увеличить пропускную способность пункта пропуска.

Кроме этого, продолжается работа над Соглашением о совместном таможенном и пограничном контроле и сокращением времени прохождения границы.