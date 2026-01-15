В службе транспортной безопасности раскрыли взяточников сразу в нескольких областях

Арест должностных лиц органа контроля на транспорте связан с неправомерной выгодой путем вымогательства и получения взяток.

Как говорится на сайте Укртрансбезопасности, мероприятия по разоблачению проводились в Хмельницкой и Черкасской областях полицией, СБУ и прокуратурой.

Хмельницкая область

Правоохранители задержали старшего государственного инспектора управления государственного надзора (контроля) Укртрансбезпеки, который получил 30 000 грн неправомерной выгоды за избежание административной ответственности за превышение весовых норм и отсутствие разрешительных документов.

Его задержали в январе 2026 года во время получения средств в порядке ст. 208 УПК Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Аресты состоялись в двух областях, но эти дела между собой не связаны, хотя общее есть – взятки. Фото: офис Генпрокурора, Нацполиция Украины

Черкасская область

Разоблачен главный специалист Укртрансбезопасности, который предложил коллеге 50 000 грн неправомерной выгоды за непривлечение к ответственности отдельных перевозчиков – в случае согласования предусматривались ежемесячные выплаты.

10 января 2026 года его задержали непосредственно во время передачи средств в порядке ст. 208 УПК Украины. Фигуранту сообщено о подозрении, решается вопрос о мере пресечения.

Кто "ведет" дело"

Досудебные расследования осуществляются следователями Национальной полиции при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины и при процессуальном руководстве органов прокуратуры.