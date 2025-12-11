В США мошенническими схемами обросла вся кампания увольнений водителей за незнание английского языка

Заявление чиновника еще раз засвидетельствовало об очередной эскалации администрацией жестких мер по контролю за уровнем владения английским языком (ELP). Все это связано с изменением в политике, что лишила работы тысяч водителей с момента введения этого правила в начале нынешнего года

Как пишет FreightWaves, свой отчет министр транспортного ведомства Шон Даффи озвучил 10 декабря на своей Х-странице. Он заявил, что водители были уволены "за то, что они не разговаривали на нашем национальном языке – английском". При этом он с гордостью добавил, что "эта администрация всегда будет ставить вашу безопасность и безопасность вашей семьи на первое место".

Когда разные уравнения в сумме не совпадают

Однако статистика имеет расхождения с Даффи. По подсчетам инспекции Федерального управления безопасности автоперевозчиков пока содержится только 8 953 нарушения, содержание которых касается английского языка.

Эксперты отмечают, что больше всего страдают автопарки приграничных штатов и двуязычные автопарки Техас и Аризона. Согласно данным FMCSA, там одни из самых высоких показателей увольнения за незнание "американского языка".

Вероятно, статистика требует более тщательного изучения, поскольку на различных промежуточных этапах может значительно завышаться количество водителей, которые фактически выбыли из эксплуатации.

Все зависит от инспектора и обстоятельств

Операционный директор OTR Solution Грейс Махер отмечает, что многие из этих записей в системе FMCSA являются предупреждениями или штрафами, а не фактическими приказами об увольнении. Сочетание нарушений с приказами о прекращении трудовых отношений завышает серьезность кампании по правоприменению и маскирует реальные структурные проблемы, влияющие на рынок грузовых перевозок.

Махер отмечает, что водителям, получившим предупреждение за неспособность продемонстрировать знание английского языка, может быть разрешено продолжать работу, в зависимости от инспектора, местоположения и обстоятельств. Формальный приказ о прекращении работы, наоборот, останавливает грузовик, пока водитель не продемонстрирует соблюдение требований.

Америка имеет собственных "остарбайтеров"

Бывший руководитель перевозчика Клифф Бейтс предостерег, что сосредоточение внимания на обеспечении соблюдения английского языка игнорирует гораздо более глубокий кризис. Сейчас в сегменте грузовых перевозках процветает засилье мошеннических лицензий на транспортировку (CDL), манипуляционных электронных устройств регистрации и краткосрочных иностранных водителей, которые выходят на рынок на временных циклах.

"Иностранные компании активно привлекают водителей, которые живут в своих грузовиках, не едут домой, зарабатывают лишь долю того, что зарабатывают американские водители, и занижают все тарифы", – сказал Бейтс изданию FreightWaves.