В США открывается электрозарядка для грузовиков на 40 постов по 400 кВт мощности каждая

Это будет флагманская электрическая остановка от компании Greenlane, взявшаяся за развитие общеамериканской инфраструктуры зарядных парков для большегрузных коммерческих автомобилей. Новость со ссылкой на застройщиков распространил cdllife.com.

Ультрасовременная зарядная станция Greenlane станет базовой для зеленого транспортного коридора длиной в 280 миль (450 км), простирающегося от южной Невады сообщением Лас-Вегас - Лос-Анджелес. В дальнейшем этот отрезок пути будет иметь еще две подобные электрические остановки коммерческого транспорта.

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Станция будет включать более 40 зарядных устройств для тяжелых, средних и легких коммерческих электромобилей. На следующем этапе Greenlane планирует развернуть здесь солнечные панели и аккумуляторные батареи для повышения стабильности сети, управления пиковыми нагрузками и повышения энергоэффективности.

Greenlane планирует открыть на этом транспортном коридоре три мощные электрические остановки для зарядки аккумуляторных грузовиков. Инфографика: Greenlane

Правда, сроки "солнечной" интеграции не указываются. Очевидно, есть опасения переноса календарных дат, как это произошло с нынешним строительством. Его планировали завершить в конце 2024 года, но из-за ряда объективных причин сдачу сместили на добрые три месяца.

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Проточные зарядные устройства Greenlane будут оснащены двухпортовыми зарядными устройствами Alpitronic CCS мощностью 400 кВт с кабелями в масляном охлаждении. Это означает быструю зарядку без большой массы – эти кабели остаются легкими и удобными в использовании.

Для контроля система SCADA АББ обеспечит удаленный мониторинг и управление выключателями, повышая надежность и эффективность. Кроме того, объекты Greenlane построены из сборной кабельной траншеи Trenwa. Такое исполнение предусматривает дальнейшее расширение инфраструктуры зарядки электромобилей и обновление до мегаваттной зарядки, поскольку спрос на автопарк растет.

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Развертывание технологий включает приложение, которое позволяет водителям проверять наличие зарядных устройств и делать бронирование заранее, портал автопарка, который позволяет менеджерам автопарка и диспетчерам планировать и управлять маршрутами для своих электропарков, а также новый веб-сайт Greenlane.

Напомним, Greenlane является совместным предприятием Daimler Truck North America, NextEra Energy и BlackRock.