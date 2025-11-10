В США все покупают пикапы, но почти никто не пользуется ими по назначению

Как пишет Carscoops, по данным исследовательской компании Strategic Vision, около 90% владельцев пикапов в США никогда не используют их в служебных целях, а 40% - ездят на них просто для удовольствия. И хотя грузовики рекламируются как такие, что созданы для бездорожья или тяжелой работы, на самом деле большинство пикапов живут в городских условиях.

Интересно, что владельцы меньших пикапов, таких как Ford Maverick или Rivian R1T, чаще пользуются своими машинами для активного отдыха и имеют более высокий уровень удовольствия от вождения, чем те, кто покупает большие грузовики вроде RAM 1500. Большие пикапы чаще остаются просто статусным транспортом - удобным, но далеким от своей первоначальной сути.

Исследования также показывают, что более трети владельцев пикапов никогда ничего не буксируют, а каждая десятая машина вообще не используется как грузовик. Для многих это прежде всего символ уверенности, независимости и американского образа жизни, а не инструмент для работы.

В то же время эксперты обращают внимание на риски, связанные с размерами и массой таких авто. По данным IIHS, пикапы с высокими капотами в 45% случаев чаще вызывают смертельные ДТП с пешеходами, чем обычные легковушки.

К слову, в Украине пикапы стали тоже достаточно популярными - особенно во время войны. Такие автомобили активно используют Вооруженные Силы Украины для фронтовых нужд благодаря их проходимости, простоте ремонта и универсальности. И в отличие от гражданского американского тренда, в Украине пикапы действительно работают по назначению.