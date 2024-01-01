В столице открыли важную транспортную развязку

Ремонтные работы начали в июле прошлого года, а сейчас путепровод уже полноценно работает, сообщает Виталий Кличко.

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Отремонтированный путепровод находится в Оболонском районе - на пересечении улиц Луговой и Богатырской. Сооружение построили в 1986 году - и с тех пор ни разу капитально не обновляли.

За год дорожники заменили балки пролетных строений, устроили мостовое полотно и подпорные стенки. Усилили конструкции опор. Обновили дождевую канализацию, перильное и барьерное ограждение. Смонтировали энергосберегающее LED-освещение с декоративной подсветкой. Обустроили и тротуары с велодорожками. Все работы выполнили с учетом принципов безбарьерности.

Сейчас путепровод полноценно работает. Ресурс сооружения продлен минимум на 30 лет. Дорожники завершают благоустройство территории рядом.