В столице состоялись первые тест-драйвы претендентов на звание АвтоГода 2026 в Украине

Первое знакомство экспертов акции Авто года в Украине с автомобилями-претендентами состоялось в Киеве. На пригородной трассе, шоссе и бездорожье тестировали новые автомобили, которые были впервые представлены на рынке или начали продаваться в 2025 году. Это Citroen C3 Aircross, COPRA Formentor, CUPRA Terramar, Ford Tourneo Courier, Haval H6, Mercedes-Benz G580 Electric, Peugeot 3008, Renault Duster 4х4.

Также интересно в краш-тесте Euro NCAP китайский автомобиль провалился

Среди экспертов акции – автомобильные журналисты, автоблогеры, ведущие и актеры, которые в течение 2025 года тестировали автомобили. Именно поэтому большинство представленных авто им были знакомы, однако именно в сравнении было интересно определить сильные и слабые стороны претендентов.

Тесты проходили на нескольких видах покрытий: скоростное шоссе, узкая извилистая дорога, грунтовка (для внедорожников). Во время тестов присутствовали представители брендов, которые предоставляли экспертам всю необходимую информацию.

На основе этих испытаний эксперты выберут десятку претендентов на главную номинацию, а после финального тест-драйва – выбрать Авто Года в Украине 2026. Параллельно (13 января – 23 февраля 2026 года) оценивать автомобили будет общественные жюри – все желающие, кто заполнит анкету на сайте Авто года.

В конце марта 2026 года состоится церемония награждения победителей.

Справка

Акция "Автомобиль года в Украине" была основана в 2001 году, и именно в этом году отмечает 25-летний юбилей! Более 500 тысяч граждан Украины и опытные автожурналисты и эксперты уже 25 лет помогают в выборе автомобиля года и лучших авто в дополнительных номинациях.