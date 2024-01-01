В Тернопольской области три автомобиля для ВСУ "волонтер" продал за 13 000 долларов

Псевдоблаготворителю предъявлено обвинение в незаконном использовании с целью прибыли гуманитарной помощи. Как установило следствие, фигурант продавал автомобили, завезенные в Украину для нужд ВСУ.

Дело вели следователи отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления ГУНП в Тернопольской области. Сотрудники полиции совместно с работниками Департамента военной контрразведки СБУ задержали. злоумышленника во время передачи ему средств сразу за три автомобиля.

Читайте также Благотворительная организация продала больше автомобилей, чем передала ВСУ

Как установлено в ходе досудебного расследования, подозреваемый "наладил преступную схему по продаже транспортных средств, которые были ввезены из-за границы на территорию Украины через благотворительные фонды". Транспортные средства предназначались для бесплатной передачи нашим защитникам.

Злоумышленник, имея доступ к автомобилям, решил обогатиться, продавая их. Покупателей искал среди военнослужащих.

Фото: ГУНП в Тернопольской области

Наблюдение во время очередной продажи дало конкретный факт: фигурант получил от покупателя за проданные три внедорожники 13 тысяч долларов. Порадоваться куче денег продавец не успел – надели на руки наручники за какую-то минуту-другую.

Читайте также Более 500 "гуманитарных" авто не доехало до фронта

Псевдоблаготворителю инкриминируется обвинение по части 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины – продажа товаров гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенном в значительном размере во время военного положения.

За такое преступное деяние статья предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.