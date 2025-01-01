В тылу военным также техника нужна

На запрос Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного и Международного центра миротворчества и безопасности команда экс-президента Украины Петра Порошенко передала три стирально-душевых комплекса. Курсанты также получили автобусы.

На днях туда для обучения привезли квадроциклы, которые очень активно применяются на фронте и обучение на них также требует времени. Об этом говорится в сообщении на ФБ-странице недавнего главы государства, а ныне народного депутата.

Фото: пресс-служба Петра Порошенко

Технику в ходе визита Петра Порошенко на Львовщину также получили бойцы противовоздушной обороны, которые закрывают небо над Галичиной. Всего на этот раз пакет техники для военных обошелся в 7 000 000 грн.

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"Это лишь капля в море помощи, которую мы предоставляем военным. Львиная доля, конечно, идет на фронт. Наша команда уже подготовила груз на 40 000 000 грн, который скоро передадим бригадам на самых горячих направлениях", – заявил Петр Порошенко.

Фото: пресс-служба Петра Порошенко

Несколькими днями ранее его команда сформировала для фронтовых бригад пакет из ста квадроциклов. Эта техника закуплена по просьбе военных для транспортно-логистических и боевых задач – штурма, быстрого подвоза боеприпасов и эвакуации. Там, где не проедут пикапы – справятся эти легкие и маневренные машины. Эта партия техники обошлась в 15 000 000 грн.