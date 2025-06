В Украине дебютировал новый Jeep Avenger 4xe в эксклюзивном исполнении The North Face

Самый маленький внедорожник в модельном ряду теперь доступен на украинском рынке в версии Jeep Avenger 4xe, отличающейся наличием полного привода 4х4 и независимой задней подвески. В таком исполнении кроссовер оснащен гибридной системой Hybrid 48V.

Она включает 1,2-литровый бензиновый турбодвигатель, электрифицированную коробку переключения передач DCT со встроенным электромотором для привода передних колес, компактную 48-вольтовую батарею для питания гибридной системы, а также отдельный электромотор для привода задних колес. Jeep говорит, что суммарная мощность системы увеличилась до 100 кВт (136 л.с.).

Клиренс также увеличили до 210 мм, чтобы улучшить внедорожные возможности кроссовера. Полноприводный Avenger 4xe достигает первой сотни всего за 9,5 секунды и способен развивать максимальную скорость в 194 км/ч. При этом, автопроизводитель обещает расход топлива около 5,7 литров на 100 километров в смешанном цикле движения.

Впечатления, управляемость и комфорт во время поездок улучшились благодаря появлению независимой задней подвески. В Украине новый Jeep Avenger 4xe будет доступен для заказа исключительно во флагманской комплектации Overland, отличающейся наличием широкого перечня опций. В него входят, в частности, системы распознавания дорожных знаков, предупреждения о смене полосы движения, мониторинга “слепых зон”, адаптивный круиз-контроль и климат-контроль.

К тому же кроссовер имеет систему выбора режимов работы трансмиссии под названием Selec-Terrain, что позволяет выбирать среди 4 программ: Auto, Снег, Грязь/Песок и Sport. В зависимости от выбранного режима меняется принцип распределения крутящего момента между передней и задней осями.

Среди других опций, которые предлагает Jeep Avenger 4xe – подогрев передних сидений и лобового стекла, беспроводная зарядка, многофункциональный 10,25-дюймовый дисплей панели приборов, мультимедийная система с сенсорным 10-дюймовый дисплеем и адаптивный дальний свет. Стоимость полноприводной версии Avenger в Украине составляет от 1 320 200 гривен.

Кроме стандартной версии, украинским покупателям также будут доступны для заказа автомобили в специальном исполнении The North Face. Они являются олицетворением коллаборации бренда Jeep с компанией The North Face, которая уже много лет обеспечивает искателей приключений надежной экипировкой.

Jeep Avenger 4xe The North Face отличается уникальным стайлингом, а именно покраской кузова в серый цвет и наклейкой на капоте с надписью The North Face и топографической картой местности. Также кроссовер будет иметь другие 17-дюймовые диски, передний бампер и отделку салона. Интерьер также украшают наклейки в виде топографических карт с символом горы Монблан и надписью “One of 4806”.

Компания отмечает, что это число одновременно является указанием на высоту горы и символизирует эксклюзивность модели, ведь ее тираж будет ограничен только 4806 единицами. Комплектацию Jeep Avenger 4xe The North Face было расширено дополнительными опциями, такими как система навигации, бесключевой доступ, электропривод багажника и набор путешественника, включающий палатку и другие аксессуары бренда The North Face. Стоимость лимитированной версии начинается от 1 441 700 гривен.