В Украине досрочно убрали НДС-льготу на электромобили: что делать тем, кто не успел привезти электроавто

Согласно принятому Закону №4698, с 1 января 2026 года из Налогового кодекса будет исключен пункт об освобождении от НДС импорта и продажи электромобилей. Об этом говорится в официально обнародованном тексте документа. Несмотря на то, что льгота и так должна была действовать только до конца 2025 года, ее досрочное изъятие вызвало вопросы на рынке.

Что именно изменилось

Пункт 64 подраздела 2 раздела ХХ НКУ, который устанавливал освобождение от НДС, исчезнет из кодекса с 1 января 2026 года. Формально для покупателей и продавцов электрокаров это означает одно: с нового года любые операции с электромобилями будут облагаться налогом по стандартной ставке 20 %.

Фактически законодатели лишь зафиксировали то, что уже было прописано ранее, ведь льгота и так теряла силу на эту же дату.

Как будет работать переходный период

Налоговые правила не изменились. Если первое событие - оплата или поставка - произошло до 1 января 2026 года, такая операция остаётся без НДС. Даже если передача авто или окончательный расчёт состоятся в новом году.

Поэтому продажи, полностью или частично оплаченные в декабре, все еще могут попасть под льготу.

Частичная или полная предоплата

Полная предоплата до конца 2025 года гарантирует, что вся операция будет без НДС. Если же уплачена только часть стоимости, льгота будет действовать только на эту часть, а остальные - после 1 января - будут облагаться налогом по ставке 20 %. Это особенно важно для импортируемых авто, которые прибывают в Украину с задержками.