В Украине на грузовики начали устанавливать тахографы SMART 2

Начиная с октября 2025 года, украинские инсталляторы тахографов получили официальные разрешения и начинают устанавливать смарт-тахографы нового поколения SMART 2. Ранее это могли делать только европейские компании. Украинские перевозчики стали одними из первых участников транспортных услуг не из стран Евросюза, которые получили такую возможность.

Одним из первых украинских предприятий получило разрешение ЧП "Свитахо" из Ровенской области. Выданный допуск будет действовать целый год, до 26 октября 2026 года. О новом статусе компании говорится на ФБ-странице "Свитахо".

Действенная интеграция в процесс перевозок ЕС

Процедура выдачи карточек к смарт-тахографам и их обслуживание в Украине возможны благодаря договоренностям Минразвития с Европейской Комиссией. Это считается большим интеграционным шагом в сегмент автомобильных грузовых перевозок Евросоюза.

Как сообщил Минразвития, такая процедура "пока недоступна для стран, не являющихся членами Европейского Союза".

Благодаря этому документу, ЧП "Свитахо" сегодня официально начало устанавливать в украинские фуры тахографы нового поколения. Фото: Минразвития общин



Что SMART 2 дает нашим перевозчикам

Современное электронное устройство SMART 2 автоматически регистрирует время работы, отдыха, скорость, пробег и GPS-локацию транспортного средства, что способствует росту безопасности дорожного движения, предотвращает переутомление водителей и уменьшает риск манипуляций с данными.

“Чтобы это стало возможным мы специально договорились с Европейским Союзом, ведь такие карточки не предусмотрены для государств без членства в ЕС. Поэтому больше никаких случаев, когда бизнес покупает новый грузовик с смарт-тахографом, завозит в Украину, а потом.... устанавливает туда старую версию, потому что "смарты" невозможно обслуживать в Украине – не будет!", – отметил во время мероприятия заместитель Министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач.

Что предложила "Свитахо"

Упомянутая выше компания ЧП "Свитахо" еще в начале августа сообщила о поступлении в Украину нового поколения тахографов SMART 2 и начала предлагать этот продукт на рынке.

Что именно дает новый тахограф:

поддержка дистанционного контроля (DSRC);

встроенный модуль GNSS (GPS + Galileo);

улучшенная защита от манипуляций;

регистрация пограничных пересечений;

подготовка к обмену данными с таможенными и контрольными органами;

профессиональное обучение мастеров СТО, установщиков и водителей по вопросам:

установке и калибровке SMART 2

обслуживания и считывания данных

соблюдения законодательства ЕС и требований SENT / E-TOLL

В "Свитахо" ввели курсы мастеров, техников-электриков СТО по установке, калибровки и обслуживания цифровых тахографов нового поколения. Фото: Свитахо

Как Украина будет внедрять SMART 2

Сейчас в Украине уже есть 15 центров, обеспечивающих обслуживание смарт-тахографов. Соответствующая договоренность достигнута во время переговоров о продлении Соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС.

Этот прибор является обязательным для всех грузовых транспортных средств весом более 3,5 т и пассажирских, выполняющих рейсы протяженностью более 150 км. С июля 2026 года SMART 2 должны будут стоять и на “бусах” массой до 3,5 т, которые выполняют международные перевозки в ЕС. В Украине уже ездят грузовики с новыми тахографами. А ориентировочно с июля 2027 года тахограф второго поколения будет обязательным в и Украине.