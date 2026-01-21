В Украине начались продажи новых автомобилей онлайн: на платформе UDRIVE доступно уже несколько марок

О запуске платформы сообщили ее основатели. По их словам, UDRIVE создавалась как ответ на запрос рынка на более эффективные и контролируемые онлайн-продажи новых автомобилей от официальных дилеров. Размещение предложений для дилеров бесплатное, а оплата происходит исключительно за подтвержденные заказы.

К платформе уже подключились все официальные дилеры Skoda в Украине, а также дилеры Hyundai, Ford, Renault, Suzuki, SEAT и CUPRA.

Как работает платформа

Над созданием UDRIVE в течение нескольких лет работала команда специалистов с многолетним опытом в официальном автобизнесе. За это время основатели реализовали ряд инновационных решений, которые предлагают продавцам конкретные конкурентные преимущества.

Платформа позволяет покупателям выбирать авто от официальных дилеров, удобно сравнивать предложения и оформлять покупку онлайн. Для дилеров это означает доступ к аудитории потенциальных клиентов, которые заинтересованы в покупке авто, и инструментов для эффективной работы с ними.

UDRIVE реализовала интеграцию с Дія.Підпис для полноценного электронного документооборота – клиенты могут подписывать договоры онлайн без посещения салона. Таким образом предлагается полный цикл покупки в цифровом формате. Но ключевая особенность: клиент сам выбирает, какие этапы покупки проходить онлайн, а какие – в салоне.

Вся информация синхронизируется автоматически, и продавец отслеживает этапы в собственном электронном кабинете.

Дополнительный канал без рисков

UDRIVE работает по принципу взаимной выгоды: платформа получает вознаграждение только тогда, когда дилер получает реальную пользу от сотрудничества. Размещение бесплатное – продавец платит только за результат. Это принципиальное отличие от классических агрегаторов, которые взимают плату за размещение независимо от эффективности канала.

Система автоматически уведомляет клиента о статусе его заказа на каждом этапе, что уменьшает нагрузку на менеджеров и позволяет им сосредоточиться на качественных консультациях. Визуализация процесса покупки позволяет видеть пошаговую схему от заявки до получения авто удобным способом.

Готовый интернет-магазин для дилера и аналитика эффективности

Платформа становится полноценным онлайн-каналом продаж для дилера – с его контактами, актуальным каталогом авто и возможностью полного цикла оформления. UDRIVE предоставляет подробную аналитику по трем направлениям:

Аналитика по лидам : количество полученных лидов каждой модели, конверсии на всех этапах воронки, источники лидов и их качество

: количество полученных лидов каждой модели, конверсии на всех этапах воронки, источники лидов и их качество Аналитика по менеджерам: скорость реакции : скорость реакции на запросы, конверсия каждого менеджера, сравнение эффективности в команде

: скорость реакции на запросы, конверсия каждого менеджера, сравнение эффективности в команде Аналитика по моделям: какие модели: какие модели больше всего просматривают и какие авто чаще всего добавляют в избранное, а также реальный спрос на различные комплектации

Такой подход обеспечивает прозрачный контроль продаж, помогает снизить потери лидов и понять реальный спрос моделей.

UDRIVE усиливает продажи

Платформа не конкурирует с дилерами, а усиливает их продажи, отмечают в компании. В отличие от существующих сервисов-агрегаторов, UDRIVE обеспечивает полную прозрачность и контроль процесса для дилеров, объединяя официальных дилеров различных марок с возможностью полноценного онлайн и оффлайн обслуживания клиентов.

Дилеры, заинтересованы в участии, могут оставить заявку могут оставить заявку на сайте платформы. Процесс подключения занимает от нескольких дней до недели в зависимости от сложности интеграции с имеющимися системами дилера. Компания готова продемонстрировать работу платформы – дилеры могут увидеть функционал и оценить его эффективность перед принятием решения о сотрудничестве.