В Украине покупают электромобилей не меньше, чем странах Европы: инфографика

Прошлый 2024 год не был рекордным для продаж электромобилей (EV) в Европе, поскольку замедление темпов продаж, признаки которого отрасль начала чувствовать в 2022 году, привело к падению объемов. В 2024 году в EU-28 было зарегистрировано 1 985 996 единиц новых легковых электромобилей, что является годовым показателем падения на 1,2%, утверждают в Институте исследований авторынка по данным от JATO.

Доля рынка BEV в Европе тоже несколько снизилась: с 15,7% в 2023 году до 15,4% в прошлом году. Отсутствие ясности относительно стимулов для BEV, высокая средняя розничная цена новых моделей и низкая остаточная стоимость, а также беспокойство относительно зарядной инфраструктуры по всему континенту – главные причины снижения объемов.

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Несмотря на падение, зафиксированное в прошлом году, ожидается, что ситуация улучшится в течение 2025 года, поскольку средняя цена BEV в Европе продолжает падать.

Какие доли на рынке заняли новые электромобили в каждой из стран Европы Инфографика составлена в Институте исследований авторынка по данным JATO.

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Доли новых BEV в Европе

Норвегия сохранила свои позиции в 2024 году, при этом BEV там занимают наибольшую долю рынка (88%). За ней следуют Дания (51%), Швеция (35%) и Нидерланды (34,7%). Дания, Бельгия, Норвегия, Люксембург и Нидерланды были пятеркой европейских стран, где электромобили получали наибольшую долю рынка из года в год, тогда как в Германии, Ирландии, Финляндии, Румынии и Швеции – наоборот.

По рейтингу производителей, рынок BEV не претерпел существенных изменений в 2024 году.

Концерн Volkswagen Group остался лидером продаж, – в 2024 году было зарегистрировано более 427 000 единиц электрических моделей его производства.

Tesla заняла второе место - усиление конкуренции со стороны других игроков и затяжное ожидание появления новой Model Y не позволило компенсировать американскому бренду проседание на европейском рынке.

На третьем месте оказалась продукция группы Stellantis, которая осталась в тройке лучших производителей BEV, несмотря на падение объемов на 10%.

В других странах преобладали электрические машины от BMW Group и Geely.

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Доли новых BEV в Украине

В Украине доля новых легковушек на батарейной тяге составила 15,1% - почти столько же, как среднее значение по Европе. На вторичном рынке, если определить долю электромобилей среди тех, которые в прошлом году прошли первую регистрацию, получим еще большее значение - 17,9%.

Стоит отметить, что при различных методах оценки, учитывая специфику именно украинского рынка, эти числа могут бить другими, если к новым авто причислить те, которые, например, имели возраст до 1 года, однако по документам проходили как подержанные. Тогда доля изменится в пользу новых авто, отобрав определенную часть от первых регистраций бывших в употреблении электромобилей.

Так же как и в Европе, в Украине ожидается увеличение объемов торгов электромобилями. Однако основания этих процессов разные. Если в ЕС это будет происходить преимущественно благодаря финансовым стимулам (уменьшением налогов, грантам, появлением на рынке доступных моделей), то в Украине скорее будет действовать "метод кнута". Ведь с 2026 года возвращается полный формат налогообложения импорта электроавто, что будет стимулировать многих перейти на электричество еще в этом году.