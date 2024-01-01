В Украине приобрели несколько спорткаров MG Cyberster: "китайцев" по цене Porsche

Официальный импортер MG в Украине “Виннер Импортс Украина” объявил планы на модельный ряд 2025 года. Первую новинку английского бренда, принадлежащего китайскому концерну SAIC, уже анонсировано. Это кроссовер MG ZS, который начинает продаваться уже с апреля. За ним, в 3 квартале 2025 года, ожидаются и другие модели.

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В частности, уже заказаны и направляются в Украину несколько футуристических родстеров MG Cyberster, сообщил Авто24 генеральный директор бренда MG компании “Виннер Импортс Украина” Сергей Носенко.

MG Cyberster – электрический спорткар с дверью типа “крылья чайки”. Его максимальная версия Cyberster GT имеет полный привод, мощность в 502 л.с. и 725 Нм крутящего момента. Авто разгоняется до сотни за 3,2 секунды и имеет заявленный запас хода в 445 км. Цена в Украине пока неизвестна, но в Польше версия с полным приводом стоит 300 тысяч злотых (примерно 79 тысяч долларов).

MG Cyberster

В модельной гамме 2025 года будут сохранены электрический хэтчбек MG 4 и пикап Maxus T60, а хэтчбек MG One получит двигатель стандарта Евро6. Кроме того, летом появится новое поколение кроссовера MG HS – в версиях с бензиновым двигателем, гибридом и PHEV.

MG HS 2025

Выход на рынок новых моделей MG – часть стратегии по экспансии бренда на мировые рынки. Это самый успешный бренд из Китая в Европе, где его цель на 2025 год – 240 тысяч авто. Глобальная цель MG Motor – продать миллион автомобилей за 2025 год. При этом бренд представлен на всех континентах и большинстве стран мира, за исключением России.

В Украине насчитывается 14 дилеров MG во всех регионах страны. За три года работы “Виннер Импортс Украина” в качестве импортера бренда реализовано 2200 автомобилей.