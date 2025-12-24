В Украине разрабатывают уникальные безвоздушные колеса для военной техники

По информации компании, колеса способны обеспечивать стабильную проходимость на самых сложных типах покрытия - от болотистой местности и песка до каменистых участков и распаханных полей. Такая универсальность делает их перспективными для использования в зоне боевых действий, где традиционные пневматические шины часто выходят из строя.

Читайте также: 1466 шин к грузовому транспорту и колесной спецтехнике обошлись в 30 миллионов гривен

Секционная конструкция и материалы

Как рассказал в комментарии изданию “Милитарный” представитель Qirim Tech Аслан Хакимов, колеса изготавливаются из сырой вулканизированной резины и имеют секционную структуру. Именно модульное строение позволяет сохранять работоспособность даже в случае повреждения отдельных элементов, не выводя из строя все колесо. Конструкция безвоздушного типа также уменьшает зависимость техники от логистики шин, ремонтов в поле и повышает общую живучесть платформ, на которых они устанавливаются.

Секционное безвоздушное колесо на Brave1 Components. Источник: “Милитарный”

От роботов до бронетехники

Разработчик позиционирует новые колеса как универсальное решение для широкого спектра техники. Речь идет не только о наземных роботизированных комплексах, которые все активнее используются украинскими военными, но и о полноразмерных военных платформах - от легких тактических автомобилей типа Humvee до бронетранспортеров.

Напомним: Зенитные самоходные установки "Шилка" модернизируют до современных стандартов

Компания готова изготавливать колеса различных размеров и конфигураций в соответствии с потребностями заказчика, что позволяет адаптировать технологию под конкретные задачи и типы шасси.

Секция из безвоздушного колеса. Источник: “Милитарный”

Стадия испытаний и поиск инвесторов

Сейчас секционные безвоздушные колеса находятся на стадии испытаний прототипа. Qirim Tech тестирует их выносливость, проходимость и поведение под нагрузкой в различных условиях эксплуатации.

Также интересно: Украинский внедорожник DESNA: попытка замены американскому HMMWV

Параллельно компания открыто заявляет о поиске инвесторов, которые могли бы помочь масштабировать производство и довести разработку до серийного уровня. В случае успеха этот проект может стать еще одним примером украинских оборонных технологий, созданных непосредственно в ответ на вызовы современной войны.