В Украине резко подскочили цены на зарядку электромобилей: сколько теперь стоит зарядить электрокар

ФОТО: Фрипик|
Электромобили теперь заправлять дороже, чем дизели
Владельцы зарядных станций были вынуждены пересмотреть свои прайсы после того, как для них существенно подорожала электроэнергия по коммерческим тарифам. В результате на некоторых скоростных станциях зарядки электромобилей введен новый тариф – от 30 до 32 грн за кВт-ч, сообщает Авто24. Ранее этот тариф составлял 18-20 грн за кВт-ч.
Правда, цены изменили не все зарядки в стране, однако процесс идет быстро. Такая стоимость электроэнергии делает использование электромобилей при зарядке на “быстрых” станциях экономически неоправданным по сравнению с эксплуатацией дизельного или бензинового авто.
Кстати автогаз в новом году дорожал и цена продолжает расти
Почему выросли цены
Главная причина - изменение условий для бизнеса на энергетическом рынке. Регулятор электричества НКРЭП увеличил предельные цены для бизнеса с целью привлечь закупку импортной энергии во время пиковых нагрузок. И теперь стоимость электроэнергии для предпринимательства выросла настолько, что предыдущие тарифы на зарядку стали экономически неоправданными.
Операторы станций оказались в ситуации, когда или повышать цены, или работать себе в убыток. Выбор, как показывает практика, был очевидным.
Сколько теперь стоит зарядить электромобиль
Для водителей электромобилей это означает существенный рост стоимости публичной зарядки, особенно быстрой. По новому тарифу 29,99 грн/кВт-ч полная зарядка батареи на 60–70 кВт-ч может стоить почти как заправка небольшого бензинового авто.
Чтобы понять, что означает тариф 29,99 грн/кВт-ч, стоит посчитать не "стоимость зарядки", а цену одного километра. Именно она определяет, остается ли электромобиль экономичной альтернативой ДВС.
Для расчетов берем типичные реальные расходы электроэнергии в смешанном цикле. Зимой или на трассе они могут быть выше - это важно учитывать.
Формула проста: расход (кВт-ч/100 км) × 30 грн / 100
Сколько стоит зарядить электромобиль по тарифу 29,99 грн/кВт-ч:
|Модель
|Батарея, кВт-ч
|Расход, кВт-ч/100 км
|Стоимость 100 км, грн
|Стоимость 1 км, грн
|"Полный бак" (0–100%), грн
|Nissan Leaf (40)
|40
|17
|510
|5,10
|1 200
|Tesla Model 3 RWD (~60)
|60
|15
|450
|4,50
|1 800
|VW ID.4 (77)
|77
|19
|570
|5,70
|2 310
|Hyundai Kona Electric (64)
|64
|16
|480
|4,80
|1 920
|Renault Zoe (52)
|52
|16
|480
|4,80
|1 560
|Kia EV6 (77)
|77
|19
|570
|5,70
|2 310
Примечание: на DC-скоростных станциях часть энергии идет в потери и подогрев батареи, поэтому фактическая "цена 100%" может быть ощутимо больше простого умножения емкости на тариф.
Также интересно в мороз электромобили ведут себя лучше, чем дизели
Сравнение экономичности с ДВС
Для корректного сравнения берем средние цены в Украине по состоянию на 22.01.2026: бензин А-95 - 59,56 грн/л, дизель - 59,24 грн/л.
Типичный бензиновый автомобиль C-класса с реальным расходом около 7,5 л/100 км требует примерно 4,5 грн за километр. Бензиновый кроссовер с расходом 8,5 л/100 км - уже около 5,1 грн/км.
Дизель выглядит более убедительно. Легковушка C-класса с расходом 5,5 л/100 км обходится примерно в 3,3 грн/км, а дизельный кроссовер с расходом 6,5 л/100 км - около 3,8 грн/км.
Что это означает при тарифе 30 грн/кВт-ч
При новом уровне цен публичная зарядка электромобиля в Украине стоит примерно 4,5–5 5,7 грн за километр, в зависимости от модели и условий движения.
Это уже уровень бензиновых авто, особенно если сравнивать экономные EV с типичными бензиновыми машинами. И в большинстве сценариев это дороже дизеля, который сохраняет преимущество по себестоимости километра.
Именно здесь и проходит новый водораздел: электромобиль больше не гарантирует дешевой эксплуатации на публичных зарядках. Его экономика снова начинает зависеть от домашнего тарифа, ночной зарядки или корпоративной инфраструктуры.