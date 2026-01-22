В Украине резко подскочили цены на зарядку электромобилей: сколько теперь стоит зарядить электрокар

Владельцы зарядных станций были вынуждены пересмотреть свои прайсы после того, как для них существенно подорожала электроэнергия по коммерческим тарифам. В результате на некоторых скоростных станциях зарядки электромобилей введен новый тариф – от 30 до 32 грн за кВт-ч, сообщает Авто24. Ранее этот тариф составлял 18-20 грн за кВт-ч.

Правда, цены изменили не все зарядки в стране, однако процесс идет быстро. Такая стоимость электроэнергии делает использование электромобилей при зарядке на “быстрых” станциях экономически неоправданным по сравнению с эксплуатацией дизельного или бензинового авто.

Кстати автогаз в новом году дорожал и цена продолжает расти

Почему выросли цены

Главная причина - изменение условий для бизнеса на энергетическом рынке. Регулятор электричества НКРЭП увеличил предельные цены для бизнеса с целью привлечь закупку импортной энергии во время пиковых нагрузок. И теперь стоимость электроэнергии для предпринимательства выросла настолько, что предыдущие тарифы на зарядку стали экономически неоправданными.

Операторы станций оказались в ситуации, когда или повышать цены, или работать себе в убыток. Выбор, как показывает практика, был очевидным.

Сколько теперь стоит зарядить электромобиль

Для водителей электромобилей это означает существенный рост стоимости публичной зарядки, особенно быстрой. По новому тарифу 29,99 грн/кВт-ч полная зарядка батареи на 60–70 кВт-ч может стоить почти как заправка небольшого бензинового авто.

Чтобы понять, что означает тариф 29,99 грн/кВт-ч, стоит посчитать не "стоимость зарядки", а цену одного километра. Именно она определяет, остается ли электромобиль экономичной альтернативой ДВС.

Для расчетов берем типичные реальные расходы электроэнергии в смешанном цикле. Зимой или на трассе они могут быть выше - это важно учитывать.

Формула проста: расход (кВт-ч/100 км) × 30 грн / 100

Сколько стоит зарядить электромобиль по тарифу 29,99 грн/кВт-ч:

Модель Батарея, кВт-ч Расход, кВт-ч/100 км Стоимость 100 км, грн Стоимость 1 км, грн "Полный бак" (0–100%), грн Nissan Leaf (40) 40 17 510 5,10 1 200 Tesla Model 3 RWD (~60) 60 15 450 4,50 1 800 VW ID.4 (77) 77 19 570 5,70 2 310 Hyundai Kona Electric (64) 64 16 480 4,80 1 920 Renault Zoe (52) 52 16 480 4,80 1 560 Kia EV6 (77) 77 19 570 5,70 2 310

Примечание: на DC-скоростных станциях часть энергии идет в потери и подогрев батареи, поэтому фактическая "цена 100%" может быть ощутимо больше простого умножения емкости на тариф.

Также интересно в мороз электромобили ведут себя лучше, чем дизели

Сравнение экономичности с ДВС

Для корректного сравнения берем средние цены в Украине по состоянию на 22.01.2026: бензин А-95 - 59,56 грн/л, дизель - 59,24 грн/л.

Типичный бензиновый автомобиль C-класса с реальным расходом около 7,5 л/100 км требует примерно 4,5 грн за километр. Бензиновый кроссовер с расходом 8,5 л/100 км - уже около 5,1 грн/км.

Дизель выглядит более убедительно. Легковушка C-класса с расходом 5,5 л/100 км обходится примерно в 3,3 грн/км, а дизельный кроссовер с расходом 6,5 л/100 км - около 3,8 грн/км.

Что это означает при тарифе 30 грн/кВт-ч

При новом уровне цен публичная зарядка электромобиля в Украине стоит примерно 4,5–5 5,7 грн за километр, в зависимости от модели и условий движения.

Это уже уровень бензиновых авто, особенно если сравнивать экономные EV с типичными бензиновыми машинами. И в большинстве сценариев это дороже дизеля, который сохраняет преимущество по себестоимости километра.

Именно здесь и проходит новый водораздел: электромобиль больше не гарантирует дешевой эксплуатации на публичных зарядках. Его экономика снова начинает зависеть от домашнего тарифа, ночной зарядки или корпоративной инфраструктуры.