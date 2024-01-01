В Украине тестируют фиксацию камерами проезда на красный свет

Уже в ближайшие месяцы текущего года владельцы авто, водители которых движутся на красный сигнал светофора, начнут получать штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные дорожными камерами. Об этом стало известно из сообщения autoconsulting.ua, который ссылается на Центр инфраструктуры и технологий МВД.

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Сейчас, МВД уже тестирует новый функционал таких дорожных камер. Эту функцию будут иметь комплексы, расположенные на украинских дорогах.

Сначала ожидалось, что камеры на украинских дорогах начнут фиксировать проезд на красный сигнал светофора еще в 2022 году. Но было объявлено военное положение, поэтому это нововведение отложили.

В Украине за проезд на красный сигнал светофора ч.2 ст.122 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере 510 грн.

Комплексы дорожных камер "Каскад" на украинских дорогах появились в 2020 году. На весну 2025 года в Украине было уже 340 таких комплексов. Они работают круглосуточно, фиксируя автомобили, движущиеся с превышением разрешенной скорости. Также эти камеры фиксируют машины, которые проезжают полосой общественного транспорта.

Если камера зафиксировала нарушение – виновным автоматически признается юридический владелец автомобиля, а не водитель, который совершил нарушение. Это имеет очевидные признаки несоответствия нормам Конституции Украины. Конституционный Суд Украины уже более пяти лет рассматривает это дело и до сих пор не вынес ни одного решения.