В Украине уже работает сотня станций Bosch Car Service: в чем секрет популярности сети СТО

В Виннице открылся новый сервисный центр Бош Авто Сервис "Автопростір". Станция построена с нуля, она соответствует всем стандартам сети Bosch. Это уже сотое предприятие, входящее в сеть Бош Авто Сервис в Украине.

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"Автопростір" в Виннице на 10 рабочих постов предоставляет полный спектр услуг технического обслуживания автомобилей: диагностику, ремонт и обслуживание электронных и климатических систем, работ по ходовой части, кузовного ремонта и т.д. Все мастера прошли подготовку в учебном центре Bosch и успешно сдали тесты согласно стандартам сети.

Сервисный центр Бош Авто Сервис "Автопростір" предоставляет полный спектр услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей. Фото Bosch

Одной из самых сильных сторон всех станций Бош Авто Сервис, которой по праву можно гордиться, является квалифицированный персонал. "Продолжительность подготовки кадров различается в зависимости от начального уровня специалиста. Если говорить об опытных кандидатах, то адаптация и интенсивное обучение длится около 1-2 месяцев. У нас для этого есть учебный центр Бош, который покрывает всю техническую базу, а также внутренние обучения, где мы делимся опытом внутри команды. Каждый технический специалист, работающий на нашем сервисе, проходит обязательный перечень учений и только тогда имеет возможность выполнять ремонты или диагностики", – рассказывает директор сервисного центра Бош Авто Сервис "Автопростір" Ольга Полица.

Активный рост сети Bosch Car Service

В течение 2024 года авторизовано уже третий Бош Авто Сервис (Луцк, Измаил, Винница), и все они – построены с нуля предприятия. Активное увеличение количества сервисных станций Bosch получило под собой мощную основу.

Важнейший фактор, который приводит к росту сети – это спрос со стороны клиентов. Рост автопарка и уменьшение возраста автомобилей, эксплуатируемых в Украине, создает значительный спрос на услуги качественного и современного автосервиса. Ведь для обслуживания "свежих" автомобилей нужно не только современное оборудование и квалифицированные кадры, но и четкие инструкции по проведению работ, поставки качественных запасных частей, онлайн поддержка. Не менее важна система бизнес-процессов.

Бош Авто Сервис - это международная концепция, позволяющая независимым станциям технического обслуживания присоединяться к глобальной сети Bosch Service и пользоваться этой торговой маркой. Участники сети получают доступ к самому современному оборудованию, обучающим программам, поддержке в маркетинге и управлении качеством. Использование такой готовой концепции является выгодным как для бизнеса, так и для клиентов.

Готовая бизнес-модель от Bosch приобретает все большую популярность. По словам Олега Романюка, владельца БАС "Автопростір", это уже пятый сервис в его сети, что подтверждает успешность работы с компанией Bosch. "Мы гордимся, что смогли создать современный автосервис, который соответствует ожиданиям самых требовательных клиентов. Благодаря качественным запчастям, новейшему оборудованию, высококвалифицированной команде и интеллектуальному подходу к обслуживанию мы обеспечиваем качество, комфорт и получаем доверие клиентов. И партнерство с Bosch играет в этом незаурядную роль", - комментирует расширение сети Олег Романюк.

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Почему стоит выбирать Bosch Car Service

В целом автосервис Bosch имеет ряд преимуществ как перед официальными дилерскими сервисными центрами, так и перед обычными мультибрендовыми СТО. Мы составили перечень из десяти пунктов, которые четко демонстрируют, почему для обслуживания собственного авто стоит выбирать Бош Авто Сервис:

Оптимальное соотношение цены и качества. По сравнению с официальными дилерскими центрами, цены на услуги в Bosch Service значительно доступнее. При этом качество работ остается на самом высоком уровне, ведь сервисы оснащены современным оборудованием, а персонал регулярно проходит обучение по высоким стандартам Bosch.

По сравнению с официальными дилерскими центрами, цены на услуги в Bosch Service значительно доступнее. При этом качество работ остается на самом высоком уровне, ведь сервисы оснащены современным оборудованием, а персонал регулярно проходит обучение по высоким стандартам Bosch. Мультибрендовый подход. Автосервисы Bosch обслуживают автомобили всех марок и моделей. Это особенно удобно для семей, у которых есть несколько авто разных брендов. Не нужно ехать в разные дилерские центры – все машины можно обслужить в одном месте, сэкономив время и усилия.

Автосервисы Bosch обслуживают автомобили всех марок и моделей. Это особенно удобно для семей, у которых есть несколько авто разных брендов. Не нужно ехать в разные дилерские центры – все машины можно обслужить в одном месте, сэкономив время и усилия. Широкая сеть сервисов. Bosch Car Service – это глобальная сеть, имеющая более 15 000 сервисов в 150 странах мира. Только в Украине уже есть 100 Bosch Car Service и будет еще больше. В пределах одной страны сервисы расположены в разных городах, что очень удобно для автовладельцев, которые часто путешествуют. Можно рассчитывать на экспертность и помощь, независимо от местонахождения.

Специалисты Bosch Service регулярно проходят обучение и повышают свою квалификацию. Как результат – они могут работать с самыми современными автомобилями. Фото Bosch

Высокотехнологичное оборудование. Все Bosch Service оснащены передовыми диагностическими и ремонтными инструментами. Современное программное обеспечение позволяет проводить точную диагностику, оперативно выявлять неисправности и быстро их устранять. В этом смысле Bosch Service не уступает официальным дилерам.

Все Bosch Service оснащены передовыми диагностическими и ремонтными инструментами. Современное программное обеспечение позволяет проводить точную диагностику, оперативно выявлять неисправности и быстро их устранять. В этом смысле Bosch Service не уступает официальным дилерам. Гарантия на работы и запчасти. На все выполненные работы и установленные запчасти в Bosch Service предоставляется гарантия. Это обеспечивает дополнительное спокойствие для клиентов, ведь всегда можно быть уверенным в качестве услуг.

На все выполненные работы и установленные запчасти в Bosch Service предоставляется гарантия. Это обеспечивает дополнительное спокойствие для клиентов, ведь всегда можно быть уверенным в качестве услуг. Индивидуальный подход к клиентам . В отличие от официальных дилерских центров, где часто работают по четким шаблонам, в Bosch Service каждому клиенту предлагают индивидуальный подход. Всегда можно получить консультацию, обсудить варианты ремонта и подобрать оптимальное решение для каждого конкретного случая.

. В отличие от официальных дилерских центров, где часто работают по четким шаблонам, в Bosch Service каждому клиенту предлагают индивидуальный подход. Всегда можно получить консультацию, обсудить варианты ремонта и подобрать оптимальное решение для каждого конкретного случая. Поддержка автомобиля после окончания гарантии. Дилерские центры часто теряют клиентов после завершения гарантийного срока на автомобиль. Bosch Service готов обслуживать автомобиль независимо от возраста и пробега. Это идеальное решение для тех, кто хочет продолжать получать качественный сервис без переплат.

Мультибрендовый подход является сильной стороной всех станций Bosch Service. Фото Bosch