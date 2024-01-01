В Украине уже работает сотня станций Bosch Car Service: в чем секрет популярности сети СТО

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Бош Авто Сервис "Автопростір" в Виннице
В Виннице открылся новый сервисный центр Бош Авто Сервис "Автопростір". Станция построена с нуля, она соответствует всем стандартам сети Bosch. Это уже сотое предприятие, входящее в сеть Бош Авто Сервис в Украине.
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"Автопростір" в Виннице на 10 рабочих постов предоставляет полный спектр услуг технического обслуживания автомобилей: диагностику, ремонт и обслуживание электронных и климатических систем, работ по ходовой части, кузовного ремонта и т.д. Все мастера прошли подготовку в учебном центре Bosch и успешно сдали тесты согласно стандартам сети.
Сервисный центр Бош Авто Сервис "Автопростір" предоставляет полный спектр услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей. Фото Bosch
Одной из самых сильных сторон всех станций Бош Авто Сервис, которой по праву можно гордиться, является квалифицированный персонал. "Продолжительность подготовки кадров различается в зависимости от начального уровня специалиста. Если говорить об опытных кандидатах, то адаптация и интенсивное обучение длится около 1-2 месяцев. У нас для этого есть учебный центр Бош, который покрывает всю техническую базу, а также внутренние обучения, где мы делимся опытом внутри команды. Каждый технический специалист, работающий на нашем сервисе, проходит обязательный перечень учений и только тогда имеет возможность выполнять ремонты или диагностики", – рассказывает директор сервисного центра Бош Авто Сервис "Автопростір" Ольга Полица.
Активный рост сети Bosch Car Service
В течение 2024 года авторизовано уже третий Бош Авто Сервис (Луцк, Измаил, Винница), и все они – построены с нуля предприятия. Активное увеличение количества сервисных станций Bosch получило под собой мощную основу.
Важнейший фактор, который приводит к росту сети – это спрос со стороны клиентов. Рост автопарка и уменьшение возраста автомобилей, эксплуатируемых в Украине, создает значительный спрос на услуги качественного и современного автосервиса. Ведь для обслуживания "свежих" автомобилей нужно не только современное оборудование и квалифицированные кадры, но и четкие инструкции по проведению работ, поставки качественных запасных частей, онлайн поддержка. Не менее важна система бизнес-процессов.
- Бош Авто Сервис - это международная концепция, позволяющая независимым станциям технического обслуживания присоединяться к глобальной сети Bosch Service и пользоваться этой торговой маркой. Участники сети получают доступ к самому современному оборудованию, обучающим программам, поддержке в маркетинге и управлении качеством. Использование такой готовой концепции является выгодным как для бизнеса, так и для клиентов.
Готовая бизнес-модель от Bosch приобретает все большую популярность. По словам Олега Романюка, владельца БАС "Автопростір", это уже пятый сервис в его сети, что подтверждает успешность работы с компанией Bosch. "Мы гордимся, что смогли создать современный автосервис, который соответствует ожиданиям самых требовательных клиентов. Благодаря качественным запчастям, новейшему оборудованию, высококвалифицированной команде и интеллектуальному подходу к обслуживанию мы обеспечиваем качество, комфорт и получаем доверие клиентов. И партнерство с Bosch играет в этом незаурядную роль", - комментирует расширение сети Олег Романюк.
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Почему стоит выбирать Bosch Car Service
В целом автосервис Bosch имеет ряд преимуществ как перед официальными дилерскими сервисными центрами, так и перед обычными мультибрендовыми СТО. Мы составили перечень из десяти пунктов, которые четко демонстрируют, почему для обслуживания собственного авто стоит выбирать Бош Авто Сервис:
- Оптимальное соотношение цены и качества. По сравнению с официальными дилерскими центрами, цены на услуги в Bosch Service значительно доступнее. При этом качество работ остается на самом высоком уровне, ведь сервисы оснащены современным оборудованием, а персонал регулярно проходит обучение по высоким стандартам Bosch.
- Мультибрендовый подход. Автосервисы Bosch обслуживают автомобили всех марок и моделей. Это особенно удобно для семей, у которых есть несколько авто разных брендов. Не нужно ехать в разные дилерские центры – все машины можно обслужить в одном месте, сэкономив время и усилия.
- Широкая сеть сервисов. Bosch Car Service – это глобальная сеть, имеющая более 15 000 сервисов в 150 странах мира. Только в Украине уже есть 100 Bosch Car Service и будет еще больше. В пределах одной страны сервисы расположены в разных городах, что очень удобно для автовладельцев, которые часто путешествуют. Можно рассчитывать на экспертность и помощь, независимо от местонахождения.
Специалисты Bosch Service регулярно проходят обучение и повышают свою квалификацию. Как результат – они могут работать с самыми современными автомобилями. Фото Bosch
- Высокотехнологичное оборудование. Все Bosch Service оснащены передовыми диагностическими и ремонтными инструментами. Современное программное обеспечение позволяет проводить точную диагностику, оперативно выявлять неисправности и быстро их устранять. В этом смысле Bosch Service не уступает официальным дилерам.
- Гарантия на работы и запчасти. На все выполненные работы и установленные запчасти в Bosch Service предоставляется гарантия. Это обеспечивает дополнительное спокойствие для клиентов, ведь всегда можно быть уверенным в качестве услуг.
- Индивидуальный подход к клиентам. В отличие от официальных дилерских центров, где часто работают по четким шаблонам, в Bosch Service каждому клиенту предлагают индивидуальный подход. Всегда можно получить консультацию, обсудить варианты ремонта и подобрать оптимальное решение для каждого конкретного случая.
- Поддержка автомобиля после окончания гарантии. Дилерские центры часто теряют клиентов после завершения гарантийного срока на автомобиль. Bosch Service готов обслуживать автомобиль независимо от возраста и пробега. Это идеальное решение для тех, кто хочет продолжать получать качественный сервис без переплат.
Мультибрендовый подход является сильной стороной всех станций Bosch Service. Фото Bosch
- Комплексный сервис. Кроме стандартного технического обслуживания, в Bosch Service можно воспользоваться дополнительными услугами: диагностикой, ремонтом кондиционеров, регулировкой развала-схождения, заменой масла в АКПП и другими работами, которые выполняются на месте.
- Забота о времени клиента. В Bosch Service понимают, насколько важно время клиентов. Сервисы работают по системе быстрой записи, а также предлагают клиентские зоны с комфортными условиями для ожидания.
- Прозрачность обслуживания. Клиенты Bosch Service всегда знают, за что платят. Все работы согласовываются заранее, а документация предоставляется в удобном электронном формате. Это гарантирует прозрачность цен и исключает непредвиденные расходы.