В Украине владельцы "прав" категории С не могут ездить на некоторых грузовиках

Согласно международной Конвенции “О дорожном движении”, водительское удостоверение категории “С” дает право управлять автомобилями с разрешенной максимальной массой свыше 3500 кг.

Однако в украинских Правилах дорожного движения, утвержденных постановлением Кабмина, указано, что категория “С” – это ТС массой более 7500 кг. Таким образом, владельцы водительского удостоверения категории “С” не имеют права ездить на автомобилях массой от 3500 до 7500 кг.

Кстати как открыть еще одну категорию в водительском удостоверении

“Это расхождение – не просто техническая ошибка, она прямо нарушает права водителей, – утверждает юрист Святослав Литинский. – Я лично столкнулся с этим, когда мне отказали в праве управлять автомобилем в диапазоне от 3500 до 7500 кг, ссылаясь именно на правительственное постановление, а не на международный договор”.

Сейчас, во время действия Военного положения, управлять автомобилями массой 3500-7500 имеют право даже владельцы удостоверения с категорией “В”, однако это временно. Именно поэтому Кабмину еще есть время изменить свою ошибку. Чтобы ускорить этот процесс, Святослав Литинский подал иск, а суд открыл производство против Кабинета Министров Украины и назначил его к рассмотрению.

В иске юрист требует привести украинские Правила дорожного движения в соответствие с международной Конвенцией, ратифицированной Украиной. Тем более, что международные договоры, ратифицированы нашим государством, имеют высшую юридическую силу, чем действующее законодательство. В иске правозащитник требует: